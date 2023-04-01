Звезда сериала «Счастливы вместе» Наталья Бочкарева родила третьего ребенка

В День смеха 42-летняя актриса сообщила своим подписчикам в Инстаграме* радостную новость: она стала многодетной мамой. Наталья опубликовала фото с выписки из роддома и в длинном посте поблагодарила врача и клинику за их помощь и заботу. Звезда ситкома «Счастливы вместе» призналась, что долго шла к этой беременности. А когда уже отчаялась, встретила правильного специалиста, вселившего в нее надежду и уверенность в том, что и после 40 все непременно получится. «В общем, я теперь многодетная мать. Безумно этому рада и счастлива. И это не первоапрельская шутка», — написала Наталья .

Кто стал отцом ребенка, остается загадкой: на фото актриса позирует с тем самым врачом. Известно, что с отцом своих старших детей, юристом Николаем Борисовым, она развелась уже много лет назад. А на светских мероприятиях Наталья в последнее время часто появляется под руку с таинственным незнакомцем. СМИ убеждены, что это ее молодой человек Роман, с которым она вместе с 2017-го. Как бы то ни было, поздравляем актрису с долгожданным прибавлением в семье. А заодно вспоминаем, как сейчас выглядят и чем живут ее коллеги по съемочной площадке любимого ситкома.