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40 минут назад

Звезда сериала «Счастливы вместе» Наталья Бочкарева родила третьего ребенка

Super.ru

В День смеха 42-летняя актриса сообщила своим подписчикам в Инстаграме* радостную новость: она стала многодетной мамой. Наталья опубликовала фото с выписки из роддома и в длинном посте поблагодарила врача и клинику за их помощь и заботу. Звезда ситкома «Счастливы вместе» призналась, что долго шла к этой беременности. А когда уже отчаялась, встретила правильного специалиста, вселившего в нее надежду и уверенность в том, что и после 40 все непременно получится. «В общем, я теперь многодетная мать. Безумно этому рада и счастлива. И это не первоапрельская шутка», — написала Наталья.

Звезда сериала «Счастливы вместе» Наталья Бочкарева родила третьего ребенка
Фото: СоцсетиСоцсети

Кто стал отцом ребенка, остается загадкой: на фото актриса позирует с тем самым врачом. Известно, что с отцом своих старших детей, юристом Николаем Борисовым, она развелась уже много лет назад. А на светских мероприятиях Наталья в последнее время часто появляется под руку с таинственным незнакомцем. СМИ убеждены, что это ее молодой человек Роман, с которым она вместе с 2017-го. Как бы то ни было, поздравляем актрису с долгожданным прибавлением в семье. А заодно вспоминаем, как сейчас выглядят и чем живут ее коллеги по съемочной площадке любимого ситкома.

* Запрещен в РФ.

Звёзды,Наталья Бочкарева,Николай Борисов,
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