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8 минут назад

Анджелина Джоли запускает свою линию одежды

Mainstyle

Анджелина Джоли подала заявку на товарный знак Atelier Jolie и планирует запустить свою линию одежды и украшений. Актриса работает над этим проектом больше года и надеется, что товарный знак будет одобрен. Так она сможет продвинуться в своём новом начинании. «Торговая марка охватывает всё — от ювелирных украшений на заказ до одежды от кутюр и пошива одежды. Она остаётся большим сторонником экологичной моды, и это то, чему бренд будет уделять особое внимание. План всё ещё находится в зачаточном состоянии, но шестерёнки уже закручены», — сказал инсайдер.

Джоли запускает свою линию одежды
Фото: MainstyleMainstyle

Заявка звезды была подана 11 мая 2022 года в Бюро по патентам и товарным знакам США. Действительно, торговая марка включает ювелирные изделия на заказ, а также винтажную и кутюрную одежду, модные аксессуары, сумки, обувь и даже предметы для дома: от постельного белья до мебели.

Это не первая попытка Джоли заняться дизайном ювелирных изделий. Более десяти лет назад она сотрудничала с Робертом Прокопом (ювелиром, создавшим её великолепное обручальное кольцо с изумрудом от бывшего мужа Брэда Питта), над коллекцией, получившей название Style of Jolie. «У Анджелины творческий склад ума, и мы хорошо работаем вместе. Она очень практичная и очень методичная», — рассказал Прокоп в 2012 году британскому Vogue о сотрудничестве, доходы от которого пошли в фонд Джоли.

А умение разбираться в стиле явно передаётся по наследству: старшая дочь Джоли, Захара, создала свою коллекцию Zahara Collection вместе с Прокопом в 2019 году, когда ей было всего 14 лет. Как и линия её матери, Захара имеет благотворительное начало. Подросток пожертвовала всю выручку от продажи своих вещей в лос-анджелесский приют House of Ruth, известный как центр временного проживания для женщин и детей, подвергшихся насилию.

Звёзды,Брэд Питт,Анджелина Джоли,
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