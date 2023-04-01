Дочь Виталия Гогунского обвинила отца во лжи

Дочь актера Виталия Гогунского – Милана, призналась, что не общается с отцом уже боле пяти лет. А недавно девочка и вовсе заблокировала его номер телефона. Милана утверждает, что ее отец нечестным путем присвоил себе все заслуги в ее карьере и оклеветал ее маму за то, что она не дает общаться папе и дочке.

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“Папа был продюсером колбасы. Он отвечал лишь за бутерброды, когда мы хотели есть, и на съемках я его видела только с колбасой. И то, даже на съемках он присутствовал редко. Всем остальным занималась мама. Она искала песни, клипы, договаривалась с режиссерами.. Меня бомбануло, когда он сказал, что мама украла деньги с Ютуб. При этом мы втроем полетели на эти деньги в Дисней Лэнд”, – рассказала дочь Гогунского в шоу “Пушка”.

Сам же Виталий утверждает, что когда дочка стала знаменитой, то он просто стал семье не нужен.

Виталий заявил, что благодаря ему их дочь Милана стала звездой. Когда девочке было всего четыре года, она поддержала отца на шоу «Один в один». Они вместе вышли на сцену в образах Григория Лепса и Ани Лорак. Выступление произвело большое впечатление на телезрителей, а затем покорило Сеть. Гогунский понял, что у Миланы есть талант и его нужно развивать. Он отдал девочку в творческую школу Аллы Пугачевой и стал ее продюсером. Малышка записывала песни и выпускала клипы, которые набирали более 100 миллионов просмотров.