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56 минут назад

Зендая и Том Холланд отправились на отдых в Индию

Газета.Ru

Актеры Зендая и Том Холланд отправились на отдых в Индию. Об этом сообщает E! News. Зендаю и Тома Холланда засняли в индийском мегаполисе Мумбаи. Актеры попали в объективы папарацци на выходе из местного аэропорта. В марте 2023 года они побывали в родном городе Тома Кингстоне, где навестили его мать Николь Элизабет и отца Доминика.

Зендая и Том Холланд отправились на отдых в Индию
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Актеры познакомились на съемках фильма "Человек-паук: Возвращение домой" в 2016 году, однако об их романе стало известно пятью годами позже. В декабре 2022 года в социальных сетях появилась информация о помолвке пары.

Впрочем, никто из них не подтвердил этот слух, а мать Зендаи и вовсе обратилась к поклонникам дочери с просьбой остерегаться кликбейта. Ранее "Газета.Ru" рассказала о том, что Зендая показала кольцо с инициалами своего бойфренда Тома Холланда.

Звёзды,Том Холланд,
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