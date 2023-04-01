Актеры Зендая и Том Холланд отправились на отдых в Индию. Об этом сообщает E! News. Зендаю и Тома Холланда засняли в индийском мегаполисе Мумбаи. Актеры попали в объективы папарацци на выходе из местного аэропорта. В марте 2023 года они побывали в родном городе Тома Кингстоне, где навестили его мать Николь Элизабет и отца Доминика.
Актеры познакомились на съемках фильма "Человек-паук: Возвращение домой" в 2016 году, однако об их романе стало известно пятью годами позже. В декабре 2022 года в социальных сетях появилась информация о помолвке пары.
Впрочем, никто из них не подтвердил этот слух, а мать Зендаи и вовсе обратилась к поклонникам дочери с просьбой остерегаться кликбейта. Ранее "Газета.Ru" рассказала о том, что Зендая показала кольцо с инициалами своего бойфренда Тома Холланда.