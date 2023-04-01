Ольга Серебякина в прозрачном платье восхитила подписчиков

«Голое платье офигенно смотрится», «Ты такая красивая», «Хороша, конечно, что тут кривить душой», «Бомбически! Буся красотуля!», «Шикарна», — прокомментировали юзеры.

На снимках Серябкина позирует в «голом» платье до щиколоток, черном нижнем белье и с черной небольшой сумкой в руках. На некоторых фото рядом с ней ее собака по имени Буся.