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51 минуту назад

Ольга Серебякина в прозрачном платье восхитила подписчиков

Мослента

Новые фотографии в черном длинном прозрачном платье опубликовала в своем Telegram-канале российская певица, экс-солистка группы Serebro Ольга Серябкина. Образ артистки восхитил ее подписчиков.

Ольга Серебякина в прозрачном платье восхитила подписчиков
Фото: МослентаМослента

«Голое платье офигенно смотрится», «Ты такая красивая», «Хороша, конечно, что тут кривить душой», «Бомбически! Буся красотуля!», «Шикарна», — прокомментировали юзеры.

На снимках Серябкина позирует в «голом» платье до щиколоток, черном нижнем белье и с черной небольшой сумкой в руках. На некоторых фото рядом с ней ее собака по имени Буся.

Ранее видео в мини-платье с декольте опубликовала певица, телеведущая и актриса Ольга Бузова. Образ звезды разозлил многих ее подписчиков.

Звёзды,Ольга Бузова,Ольга Серябкина,
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