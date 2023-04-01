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1 час назад

Телеведущая Ляйсан Утяшева показала фото, на котором весит на 19 кг больше

Мира Маркина

Гимнастка и телеведущая Ляйсан Утяшева показала фотографию, сделанную после завершения карьеры, когда девушка набрала 19 килограммов. Вес увеличился из-за того, что спортсменка "заедала" депрессию, написала она в социальных сетях.

Утяшева показала фото, на котором весит на 19 кг больше
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Утяшева рассказала, что тяжело переживала уход из спорта: у нее началась депрессия. По ее словам, она лежала дома и заедала стресс гренками, докторской колбасой, чипсами и семечками. Ляйсан также часто пила растворимый кофе со сгущенкой. Спортсменке казалось, что так она наверстывает упущенное время, которое провела на тренировках. В итоге ее вес увеличился на 19 килограммов.

Ляйсан Утяшева пробовала множество диет и могла повредить посадила печень. Однако она скорректировала питание с помощью врачей, стала заниматься спортом, постепенно увеличивая нагрузку. Такой способ помог ей вернуть форму.

Соцсети

После вторых родов телеведущая повторно столкнулась с лишним весом. Тогда она полностью отказалась от сахара, что помогло ей похудеть на 12 килограммов и избавиться от бессонницы.

Телеведущая Ляйсан Утяшева выложила фото в велосипедках и топе

Ранее "Рамблер" рассказывал, что Ляйсан Утяшева вместе с Павлом Волей будет вести шоу "Выжить в Дубае".

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