Утяшева показала фото, на котором весит на 19 кг больше

Гимнастка и телеведущая Ляйсан Утяшева показала фотографию, сделанную после завершения карьеры, когда девушка набрала 19 килограммов. Вес увеличился из-за того, что спортсменка "заедала" депрессию, написала она в социальных сетях.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Утяшева рассказала, что тяжело переживала уход из спорта: у нее началась депрессия. По ее словам, она лежала дома и заедала стресс гренками, докторской колбасой, чипсами и семечками. Ляйсан также часто пила растворимый кофе со сгущенкой. Спортсменке казалось, что так она наверстывает упущенное время, которое провела на тренировках. В итоге ее вес увеличился на 19 килограммов.

Ляйсан Утяшева пробовала множество диет и могла повредить посадила печень. Однако она скорректировала питание с помощью врачей, стала заниматься спортом, постепенно увеличивая нагрузку. Такой способ помог ей вернуть форму.

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