Почему Уизерспун внезапно объявила о разводе

Риз Уизерспун можно смело назвать одной из самых удачливых актрис и бизнесвумен Голливуда. Восхождение миниатюрной и неизменно улыбчивой блондинки со стальным характером к вершинам богатства и славы было стремительным. Она рано начала сниматься и в 29 лет уже получила «Оскар» за лучшую женскую роль, затем основала продюсерскую компанию — и в этой сфере оказалась столь же успешна, как и в актерской профессии. Однако за славу и признание Уизерспун пришлось расплатиться счастьем в семейной жизни. В рамках цикла материалов о непростых судьбах знаменитостей «Лента.ру» постаралась разобраться, что послужило причиной развода актрисы со вторым мужем и как ей удалось пережить крах первого брака и при этом не разочароваться в любви.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Шокирующее заявление

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Всего за два дня до двенадцатой годовщины совместной жизни с агентом по поиску талантов Джимом Тотом, которая должна была состояться 26 марта, Риз Уизерспун внезапно сообщила о разводе. В своих соцсетях она опубликовала официальное заявление, в котором подчеркнула, что это решение было обоюдным, хорошо обдуманным и мирным.

"Мы провели вместе много замечательных лет и будем идти дальше с глубокой любовью, добротой и взаимным уважением друг к другу после всего, что мы вместе создали. Для нас самый большой приоритет сейчас, при переходе в новую главу жизни, — это наш сын и вся наша семья"

О причинах расставания 47-летняя актриса предпочла умолчать, лишь попросила прессу не беспокоить членов ее семьи излишними расспросами в столь непростой для них период.

Новость о разводе Уизерспун и Тота многих застала врасплох. Несмотря на то, что слухи о проблемах в звездном семействе циркулировали в прессе довольно долго, поклонники и окружение супругов были уверены, что те сумеют преодолеть любые трудности. И основания для этого были: Риз неоднократно повторяла, как она ценит Джима и как ей несказанно повезло, что рядом с ней находится такой человек, как он. Ради спасения отношений актриса в 2020 году даже решила переехать с мужем и детьми из полного соблазнов Лос-Анджелеса в семейный особняк в городе Нэшвилл, штат Теннесси. Однако этот план не сработал, и брак развалился — точно так же, как и первый брак Уизерспун, что для нее, считавшей себя победительницей по жизни, в свое время стало сильным ударом.

Благовоспитанная южанка

Лаура Джин Риз Уизерспун — уроженка Нового Орлеана, штат Луизиана. Она выросла в благополучной семье среднего класса: ее отец — врач-отоларинголог, мать сначала работала акушером, а после защиты кандидатской диссертации стала преподавать медицину в одном из университетов США. Детство Уизерспун было типичным для американской провинции: престижная частная школа для девочек, участие в ярмарках талантов, посещение церкви по выходным, чирлидинг. Родители мечтали, чтобы дочь пошла по их стопам и тоже стала врачом, однако Риз не таким видела свое будущее. Она больше всего на свете любила читать и быть в центре внимания.

Девочке было семь лет, когда ее пригласили пройти пробы на съемки в рекламе — моделей искал местный цветочный магазин. Родители не особо верили в успех этой затеи, но поддались на уговоры дочери и разрешили ей принять участие в этой авантюре. К их несказанному удивлению, Риз утвердили на роль, после чего девочка заставила мать и отца записать ее в школу актерского мастерства.

Занятия на курсах не прошли даром: в 1990 году, в возрасте 14 лет, Уизерспун пошла на прослушивание в драму «Человек на Луне». Она надеялась сняться в массовке или в лучшем случае в небольшом эпизоде, а получила одну из главных ролей — и впоследствии номинацию на премию Young Artist Award. После этого вопрос с выбором профессии был решен. Риз, конечно, по настоянию родителей поступила в Стэнфордский университет и некоторое время совмещала работу в кадре с учебой, но быстро поняла, что английская литература ее интересует не настолько сильно, чтобы посвятить ей всю жизнь. Она хотела быть только актрисой, потому в 20 лет бросила университет и сосредоточилась на кинокарьере.

В 1990-е Уизерспун активно и много снималась. Миниатюрную и миловидную блондинку быстро стали приглашать на главные роли. За несколько лет она снялась с Марком Уолбергом в триллере «Страх», с Кифером Сазерлендом в криминальной драме «Шоссе», с Полом Ньюманом в ленте «Сумерки», появилась в одном из эпизодов культового сериала «Друзья». В 1999 году состоялась премьера фильма «Жестокие игры», где она весьма правдоподобно сыграла любовь с подающим надежды молодым актером Райаном Филиппом.

Союз двух любимцев Америки

Изобразить химию между героями на экране Риз и Райану не составило труда, потому что к тому моменту они уже были влюблены друг в друга. Они познакомились 22 марта 1997 года на вечеринке по случаю 21-летия Уизерспун и очень быстро начали встречаться. В первые месяцы отношений влюбленные практически не показывались на публике, предпочитая проводить время только вдвоем в парке или дома. Риз шутливо называла Райана своим подарком на совершеннолетие и как истинная южанка была уверена, что проживет с ним вместе всю жизнь.

Сразу после премьеры «Жестоких игр» пара тихо и без пафоса поженилась. К тому моменту Риз уже была на шестом месяце беременности, и вскоре родилась их дочь Ава.

Материнство стало серьезным испытанием для Уизерспун. Актрисе только исполнилось 23 года, и, по ее словам, до рождения дочери ей не приходилось держать на руках младенца и уж тем более заниматься его воспитанием. Она чувствовала, что ее мозги «превратились в омлет», и понятия не имела, что делать дальше, ведь ее мир буквально перевернулся с ног на голову. Филипп хоть и пытался помогать жене, но был растерян ничуть не меньше.

"У меня не было большой поддержки, когда я родила первого ребенка. И я очень быстро поняла, что теперь это только моя ответственность. Я пыталась в течение пяти месяцев заниматься только Авой, просто не спала, и я впала в бред. У меня были накопления, и мне не нужно было совмещать материнство с работой, так что мне повезло. Но даже с учетом этого приходилось очень трудно. Воспитание ребенка — это работа не для одного и даже не для двоих"

Несмотря на трудности первого материнства, Уизерспун довольно быстро вернулась к работе, причем вместо драмы стала отдавать предпочтение комедии. Первым значимым для нее проектом в этом жанре стал фильм «Выскочка» Александра Пэйна — за роль беспринципной школьной интриганки Трейси Флик она получила свою первую номинацию на «Золотой глобус». После этого актриса приняла участие еще в нескольких картинах, где играла в общем-то однотипных девушек-монстров и серьезно рисковала застрять в одном амплуа. Однако этого не произошло благодаря вышедшей в 2001 году комедии «Блондинка в законе». Уизерспун едва не отказалась от роли беспечной и жизнерадостной Элль Вудс, но именно она сделала ее актрисой первого эшелона и принесла не только большие гонорары, но и всенародную любовь.

"Я совсем не хотела играть эту розовощекую дурочку с собачонкой под мышкой. Таких наивных милашек у меня к тому времени уже был десяток, и я чувствовала, что меня затягивает в водоворот однотипных ролей. Но продюсеры и сценаристы начали меня атаковать и убедили в том, что на экране им нужна не симпатичная пустышка, а новая ролевая модель — девушка, которая способна добиться всего сама"

В течение нескольких следующих лет Риз безостановочно снималась в успешных ромкомах, включая сиквел «Блондинки в законе», получала за работу восьмизначные гонорары и между делом родила сына Дикона.

от $12 до 15 млн в среднем получала Риз Уизерспун за съемки в одном фильме после премьеры первой части «Блондинки в законе»

В 2005 году актриса впервые за долгое время «изменила» комедии с драмой — и не прогадала. Роль Джун Картер, музы и подруги Джонни Кэша в байопике «Переступить черту», принесла Уизерспун целую россыпь престижных наград, включая «Золотой глобус», «Оскар», приз актерской гильдии Америки и BAFTA. В тот момент 29-летняя Риз была очень счастлива: она была молода, успешна в карьере, могла выбирать проекты и режиссеров, с которыми хотела бы поработать, а дома ее ждали муж и двое детей. Но внезапно все изменилось.

Крах мечты

2005 год стал для актрисы одновременно и годом триумфа, и годом краха семейной жизни. Любовь Райана и Риз не прошла испытания медными трубами, и спустя семь лет брака они объявили о расставании. Эта новость стала неожиданностью даже для родных и друзей пары, ведь всем казалось, что ничто не сможет испортить их отношения.

Бракоразводный процесс растянулся на два года, в течение которых экс-возлюбленные бились в суде за право единоличной опеки над детьми и нелестно отзывались друг о друге. Он обвинял бывшую жену в том, что она поставила карьеру на первое место и в погоне за богатством и славой совершенно перестала уделять внимание ему и детям. В свою очередь, Уизерспун упрекала менее востребованного в профессии мужа в зависти к ее успехам и злоупотреблении наркотиками и алкоголем. Подливала масла в огонь и пресса, в которой то и дело публиковалась информация, что причиной развода одной из самых красивых пар Голливуда тех лет стала измена Райана с молодой австралийской актрисой Эбби Корниш.

Расставание стало настоящей катастрофой для Риз. Она выходила замуж раз и навсегда и никак не могла поверить, что Райан мог завести интрижку, а потом так легко согласился на развод. Из-за этого актриса чувствовала себя униженной, впала в сильнейшую депрессию и не понимала, как ей жить дальше.

"Первое время после развода я еще как-то держалась. Скорее всего, на адреналине. А месяцев через девять началось страшное: помню, как внезапно оцепенела в машине и не могла заставить себя пошевелиться. Это был паралич длиной в несколько недель: я не хотела никого видеть, не хотела ничего чувствовать, даже дышать не хотела. Подруги старались меня расшевелить, таскали куда-то, возили в школу моих детей"

Несмотря на то что в конце концов Уизерспун и Филипп смогли договориться по поводу опеки детей и ради них даже сумели построить дружеские отношения, после развода она долго чувствовала себя отчаянно одинокой и разочарованной в любви. Но сильнее всего ее страшила перспектива остаться никому не нужной матерью-одиночкой. Актриса боялась, что больше никогда не выйдет замуж, ведь кому нужна женщина с двумя малолетними детьми от другого мужчины.

Уизерспун пыталась забыться с помощью работы, но кризис в личной жизни сказался и на ее актерской карьере. Из-за стресса с 2007 по 2010 год она в основном занималась озвучкой, мало снималась и чаще всего была недовольна проектами, в которых принимала участие. Не помог заглушить душевную боль и роман со звездой «Принца Персии» Джейком Джилленхолом. Они познакомились на съемочной площадке фильма «Версия» и встречалась в течение двух лет. Актер даже подумывал сделать Риз предложение, но она не видела в нем отчима для своих детей и потому разорвала отношения.

Новая надежда

Окончательно оправиться от последствий травматичного развода актриса смогла только в начале 2010 года, после знакомства на вечеринке у общих друзей с киноагентом Джимом Тотом. Он, по словам Уизерспун, «свалился на нее как снег на голову» и спас от приставаний назойливого и изрядно подвыпившего поклонника. Мужчина сначала быстро решил конфликтную ситуацию, а затем начал ухаживать за Риз.

"Поскольку наше знакомство никак не вписывалось в разряд романтичных, Джим добавил: «Я покажу тебе, что значит быть хорошим спутником жизни. Я буду заботиться о тебе. И буду так стараться, что ты привыкнешь к моим заботам». Мне так никто никогда не говорил..."

Тот сдержал свое слово и окружил актрису вниманием, подарил ей чувство защищенности, подружился с ее детьми и бывшим мужем, а главное, и не думал ревновать ее к профессии. Им обоим было ясно, что это не просто очередной необременительный роман, и Риз не сомневалась, когда сказала «да» на предложение Джима пожениться. В марте 2011-го пара сыграла свадьбу, после которой актриса радостно рассказывала:

"Теперь я чувствую бесконечную поддержку моего мужа Джима. Это такое головокружительное чувство — быть той, которая нужна! Единственной! И ты поражаешься, как после падений и темных дней без надежды находится кто-то, кто уверен, что хочет быть с тобой"

В 2012 году у супругов родился общий сын Теннесси, что никак не помешало карьере Уизерспун. Более того, именно Джим подтолкнул ее серьезно заняться продюсированием.

Первые шаги в этом бизнесе Риз предпринимала еще в 2001 году, но масштабировать бизнес смогла только после того, как Тот освободил ее от большей части семейных обязанностей. В том же 2012-м актриса вместе с продюсером Бруной Папандрея основала компанию Pasific Standard, которая сфокусировалась на проектах, в центре которых были сильные женские персонажи. Первыми проектами, запущенными в производство при участии Pasific Standard, стали вышедшие в 2014 году фильмы «Дикая» и «Исчезнувшая». В первой картине главную роль сыграла сама Риз, за что получила номинацию на «Оскар» и статус звезды, сумевшей возродить карьеру после кризиса.

В 2016 году Папандрея уехала в Австралию, а Уизерспун получила полный контроль над их некогда общим бизнесом и решила его расширить. Продюсерская компания стала дочерней структурой медиахолдинга, который Риз назвала Hello Sunshine. Новая организация по-прежнему специализировалась на женских историях для кино, стриминговых платформ и рекламы, а также стала курировать насчитывающий больше миллиона подписчиков в социальных сетях «Книжный клуб Риз Уизерспун». С 2017 года Hello Sunshine спродюсировала обласканные критиками и зрителями экранизации бестселлеров «Большая маленькая ложь», «Утреннее шоу», «И повсюду тлеют пожары» и ряд других успешных проектов.

Благодаря этому бизнесу и своему стальному характеру Уизерспун оказалась на 90-м месте среди самых влиятельных женщин планеты с состоянием в 240 миллионов долларов по версии журнала Forbes. Однако успех в карьере вновь стоил ей семьи.

Больше не образцовый брак

Первый кризис в отношениях Риз и Джима наметился в 2013 году, после того как их арестовали за вождение в нетрезвом виде и хулиганство. Пара возвращалась с вечеринки, и когда полиция решила проверить сидевшего за рулем Тота на алкоголь, подвыпившая актриса выскочила из машины, начала скандалить и оказала сопротивление при задержании. Чтобы утихомирить Уизерспун, офицерам пришлось надеть на нее наручники.

«Ты знаешь, как меня зовут? Очень скоро ты узнаешь, кто я такая. Скоро тебя покажут в новостях на всю страну», — кричала актриса полицейским

Супругов доставили в отделение полиции и после оформления документов выпустили под залог. Позднее Уизерспун официально извинилась перед полицейскими и объяснила свое поведение стрессом из-за тяжелого развода родителей, однако этот инцидент сильно подпортил ее имидж как «всеамериканской любимицы». Из-за этого происшествия пара начала часто ссориться, но тогда все же сумела справиться с проблемами. Однако постепенно в интервью Риз наряду со словами благодарности мужу за помощь стала все чаще повторять, какой он непростой человек.

"Могу сказать, нам с Джимом не всегда легко вместе. Мы оба очень упрямые люди. И порой не так просто найти точки соприкосновения, суметь понять, выбрать правильное для нас решение"

Слухи о проблемах в браке Уизерспун вновь просочились в СМИ в 2021 году. Началось все с того, что супруги неожиданно решили продать часть своих акций Hello Sunshine. После завершения сделки доля пары в компании сократилась с 40 до 18 процентов, зато ее состояние после уплаты налогов увеличилось на 120 миллионов долларов.

Тогда же стало известно, что из-за коронавируса у Джима возникли серьезные проблемы с работой. Его бизнес по подбору актеров и поиску талантов, которым занимался много лет, развалился. Затем он потерял деньги, вложенные в стриминг Quibi — сервис, не выдержав конкуренции, обанкротился. Оставшись не у дел, Тот, как некогда и Райан Филипп, начал завидовать успеху жены, чья карьера была на взлете. Осложнилась ситуация жесточайшим кризисом среднего возраста — Джим вдруг понял, сколько возможностей упустил. Он отчаянно захотел выйти из тени своей суперуспешной жены и стать свободным человеком. Осознавала это и Уизерспун, однажды признавшаяся друзьям, что муж сильно изменился и уже не тот парень, за которого она в свое время вышла замуж.

Инсайдеры также уверяют, что супруги расстались, потому что из их отношений «исчезла искра».

"Не было никакого большого скандала или драмы, просто два человека в какой-то момент поняли, что их связывает только ребенок, но романтических чувств между ними не осталось"

Охладевшие друг к другу супруги стали часто ссориться, не могли долго находиться наедине друг с другом — не спас их брак даже переезд из Лос-Анджелеса. Жить вместе Риз и Джим не смогли и в итоге в 2022 году выставили семейный особняк на продажу. Вопрос о разводе стал лишь делом времени.

Интересно, что Риз Уизерспун не заключила с Джимом Тотом брачный договор, потому развод грозит ей потерей половины заработанных денег и приобретенного в замужестве имущества, если они не сумеют договориться

Собрать себя заново

Однажды Уизерспун уже пережила тяжелейший развод, после которого ей буквально пришлось собирать себя по кусочкам. Выходя замуж за Тота, она надеялась, что это ее второй шанс на семейное счастье. Вновь не сложилось, однако предыдущий негативный опыт многому научил ее.

"Если честно, я рада, что через все это прошла. Раньше я считала себя победительницей по жизни: развод объяснил мне, что это не так. Я всего лишь человек, а не супергерой"

На сей раз Риз больше не боится быть матерью-одиночкой или остаться одинокой. Она, благочестивая южанка, стала одной из самых влиятельных женщин в киноиндустрии и флагманом голливудского феминизма. Но Уизерспун не просто предприимчивая женщина, сумевшая сломать стереотип об отсутствии ролей для 40-летних актрис, она еще и активистка движения по борьбе против гендерного неравенства и сексуальных домогательств в среде «синих воротничков».