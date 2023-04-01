Волкова выложила школьный снимок с Лазаревым

Актриса Екатерина Волкова поздравила певца Сергея Лазарева с 40-летием и опубликовала совместное фото с ним из школьных времен. Соответствующий пост появился в социальных сетях.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Волкова объяснила, что она и Лазарев с пятого класса учились в одной параллели, а с седьмого - играли в КВН. Актриса вспомнила их школьную "банду" из четырех человек и совместные прогулы.

В московской школе № 1061, где учились Екатерина Волкова и Сергей Лазарев, позже появился музей в музыкального исполнителя.

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