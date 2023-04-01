Опубликован безумный райдер Александра Реввы, отменившего свой тур

Свой тур Александр Ревва переносил аж с 2021 года, а теперь и вовсе решил его отменить. Не состоятся даже ближайшие выступления — запланированные на 1 и 8 апреля шоу в питерском БКЗ «Октябрьский» и московском «Крокусе». Причин своего решения артист не назвал, но как рассказали организаторы телеграм-каналу Mash, он сам не желает «раздавать попсу».

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Впрочем при большом желании (и не менее внушительном размере кошелька) увидеть на сцене Ревву, Артура Пирожкова и все другие ипостаси артиста все же можно: звезда открыта к предложениям корпоративов. Mash поделился райдером исполнителя — и его требования, скажем мягко, впечатляют!

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Всего лишь 5 миллионов рублей, билет в бизнес-класс, причем исключительно у окна, трансфер, отель пять звезд, максимальная шумоизоляция в номере, спа, спортзал, гримеры, охрана — и Артур Пирожков с радостью выступает на вашем мероприятии. Зарубежным фанатам повезло чуть меньше: за границу он полетит на тех же условиях, но за двойную сумму — уже 10 миллионов.

Об импровизированных автограф-сессиях и речи быть не может: никаких лишних людей рядом со звездой, любое общение — исключительно через директора. Абсолютно все должно быть готово заранее: документы, сим-карты с интернетом, мастера по маникюру и педикюру, массажист и барбер (ну если в спа их вдруг не оказалось) и даже специальный человек для отпаривания и глажки одежды на низком старте. Красоте в райдере вообще уделено особое внимание: так, отдельно оговаривается, что Ревва приезжает со своим стилистом (за него принимающая сторона выкладывает 20 00 рублей). Но если бьюти-гуру по каким-то причинам занят, организаторы обязаны предоставить своего специалиста по макияжу и укладке (строго на фен — предупреждают представители артиста).

В меню — вода Perrier и Evian, чай и кофе (ни в коем случае не растворимый!), соевое молоко, сок имбиря, свежие фрукты и овощи, а также орехи и ягоды. ЗОЖ-картину нарушает только бутылка виски Macallan Fine Oak — без благородного напитка 18-летней выдержки Александр Ревва, конечно же, даже не подумает к вам приехать. Ну и вишенкой на этом торте самолюбования выступают суточные — по 100 евро для маэстро и его директора по 50 для каждого из 14 членов команды.

Напомним, ранее мы уже изучали райдеры Моргенштерна* и МакSим. И в них тоже обнаружили массу интересных — назовем это так — требований.