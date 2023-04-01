54-летняя Валерия выложила снимок без фильтров

Музыкальная исполнительница Валерия сфотографировалась без фильтров и почти без макияжа, когда была у косметолога. Снимок появился в ее блоге в социальных сетях.

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В интервью "Газете.ру" Валерия говорила, что предпочитает аппаратную косметологию пластической хирургии, но допускает, что когда-то решится на операцию. Певица бывает у косметолога нечасто, но периодически делает аппаратные процедуры. Ей также нравятся плазмотерапии и массажи для лица, но артистка категорически против филлеров.

Муж Валерии, продюсер Иосиф Пригожин, считает, что жена прекрасно выглядит в том числе благодаря генетике, а в косметологию он не верит. Когда пара только начинала совместную жизнь, Пригожин звонил в косметологические клиники и интересовался, насколько безопасны разные процедуры. Его пугала мысль, что супруга может увлечься косметологией и слишком сильно измениться.