$76.45+0.1482.39-0.75
1 час назад

54-летняя певица Валерия выложила снимок без фильтров и с минимумом макияжа

Мира Маркина

Музыкальная исполнительница Валерия сфотографировалась без фильтров и почти без макияжа, когда была у косметолога. Снимок появился в ее блоге в социальных сетях.

54-летняя Валерия выложила снимок без фильтров
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В интервью "Газете.ру" Валерия говорила, что предпочитает аппаратную косметологию пластической хирургии, но допускает, что когда-то решится на операцию. Певица бывает у косметолога нечасто, но периодически делает аппаратные процедуры. Ей также нравятся плазмотерапии и массажи для лица, но артистка категорически против филлеров.

Муж Валерии, продюсер Иосиф Пригожин, считает, что жена прекрасно выглядит в том числе благодаря генетике, а в косметологию он не верит. Когда пара только начинала совместную жизнь, Пригожин звонил в косметологические клиники и интересовался, насколько безопасны разные процедуры. Его пугала мысль, что супруга может увлечься косметологией и слишком сильно измениться.

Соцсети

Дочери продюсера Иосифа Пригожина пришлось стать водителем такси

Ранее Валерия рассказала, что дружит с бывшей женой Иосифа Пригожина.

Звёзды,Валерия,Иосиф Пригожин,
3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий