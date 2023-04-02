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6 минут назад

Ваня Дмитриенко вспомнил поступок, который разочаровал мать артиста

Слово и Дело

Певец Ваня Дмитриенко вспомнил, как в девятилетнем возрасте совершил ужасный поступок, который разочаровал его мать. Исполнитель украл деньги из родительского бюджета.

Дмитриенко вспомнил поступок, который разочаровал мать
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Дмитриенко признался, что в 2015 году вытащил 15 тысяч рублей у родителей и купил виртуальную игру. Пропажу сразу обнаружили.

«Мама во мне разочаровалась, и мне стало невероятно обидно. После этого я маме вообще ни разу не врал», — вспомнил Дмитриенко на премии «Нового радио».

Непослушный мальчишка до последнего отнекивался и не признавал свою вину. Его смог вразумить отчим, который был полковником полиции. Он отвез Дмитриенко в участок, где он сознался во всем «серьезным дядям».

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