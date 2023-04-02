Кейли Куоко стала матерью

«Представляем Матильду Кармин Ричи Пелфри, новый свет наших жизней! Мы вне себя от радости и благодарны за это маленькое чудо», - написала Кейли в соцсетях 1-го апреля. «Благодарим врачей, медсестёр, семью и друзей, кто помогал нам в последние несколько дней. Мы благословлены».

Том Пелфри также рассказал в соцсетях о пополнении в их семье с Куоко, похвалив подругу за «силу и стойкость» во время родов. Счастливые родители не побоялись также поделиться с подписчиками фотографиями своей малышки.