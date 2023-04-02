Бывший муж Славы вручил певице букет алых роз на концерте

Предприниматель Анатолий Данилицкий побывал на концерте бывшей жены Славы и под аплодисменты публики вручил ей букет алых роз. Поклонники певицы решили, что таким образом мужчина хочет вернуть былые отношения.

Фото: Слово и Дело Слово и Дело

После выступления звезда опубликовала в соцсетях короткий видеоролик с концерта. Бывший супруг подходит к ней, вручает цветы и нежно целует в щеку.

«Я люблю тебя бесконечно, но все сломано. Но ты наш дорогой и любимый человек на века!» — подписала пост певица.