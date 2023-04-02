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2 часа назад

Бывший муж Славы Данилицкий вручил певице букет алых роз на концерте

Слово и Дело

Предприниматель Анатолий Данилицкий побывал на концерте бывшей жены Славы и под аплодисменты публики вручил ей букет алых роз. Поклонники певицы решили, что таким образом мужчина хочет вернуть былые отношения.

Бывший муж Славы вручил певице букет алых роз на концерте
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

После выступления звезда опубликовала в соцсетях короткий видеоролик с концерта. Бывший супруг подходит к ней, вручает цветы и нежно целует в щеку.

«Я люблю тебя бесконечно, но все сломано. Но ты наш дорогой и любимый человек на века!» — подписала пост певица.

Пара рассталась в конце прошлого года. Слава объявила об этом, не раскрыв причины. По ее словам, виновником разрыва является именно Данилицкий.

Звёзды,Анатолий Данилицкий,
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