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2 часа назад

Певице Лили Аллен диагностировали СДВГ

Газета.Ru

Певица Лили Аллен призналась, что ей поставили диагноз «синдром дефицита внимания и гиперактивности» (СДВГ). Ее слова передает The Guardian.

Лили Аллен диагностировали СДВГ
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Аллен заявила, что ей пришлось полностью отказаться от соцсетей из-за своего диагноза, отметив при этом, что не была удивлена заключению врача. «Это вроде как унаследовано от моей семьи. И мне поставили этот диагноз только потому, что я здесь, в Америке, где к таким вещам относятся серьезнее, чем в Англии», — сказала певица.

По словам артистки, в реальной жизни она ведет уединенный образ жизни: «Я немного одиночка и изоляционист».

Сейчас Ален живет в США вместе с мужем актером Дэвидом Харбором, известным по сериалу «Очень странные дела». Она также воспитывает двух дочерей — Этель и Марни — от первого брака.

Как отмечает The Guardian, за последние месяцы ряд известных людей в Англии рассказали о том, что им поставили диагноз СДВГ в уже взрослом возрасте — например, ведущая телепрограммы «Лучший пекарь Британии» Сью Перкинс, актер и комик Джонни Вегас, которому его диагностировали в 52 года.

Ранее невролог Чутко рассказал «Газете.Ru», как проявляется СДВГ у взрослых.

Звёзды,Джонни Вегас,Сью Перкинс,Дэвид Харбор,
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