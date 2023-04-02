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Стали известны требования шоумена Александра Реввы к клиентам

Певец и комик Александр Ревва выступает в России за пять миллионов рублей, а за границей — за 10, если его устраивает заказчик. Об этом сказано в требованиях из райдера шоумена, которые опубликовал Mash.

Стали известны требования шоумена Александра Реввы к клиентам
© РИА Новости

Заказчику также необходимо купить билет в бизнес-класс для Реввы и восемь эконом-класса для его команды, оплатить трансфер грузчиков (примерно 35 тысяч рублей), арендовать номер для восьми человек с мини-баром в отеле 5 звезд, а также обеспечить шоумену спортзал, СПА, гримеров и личную охрану. Еще музыканту важна максимальная шумоизоляция в номере.

В райдере также описаны предпочтения Артура Пирожкова в еде и напитках. Например, он пьет воду Perrier и Evian, лимонад Coca-Cola в стекле, чай, кофе, соевое молоко, сок имбиря. Из еды обязательны свежие фрукты и овощи. Помимо этого, Ревва требует бутылку виски Macallan, а также ежедневные 100 евро в сутки для него и по 50 евро для каждого человека из его команды.

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Ранее Александр Ревва показал свою 10-летнюю дочь.

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