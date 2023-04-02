Стали известны требования шоумена Александра Реввы к клиентам

Певец и комик Александр Ревва выступает в России за пять миллионов рублей, а за границей — за 10, если его устраивает заказчик. Об этом сказано в требованиях из райдера шоумена, которые опубликовал Mash.

Заказчику также необходимо купить билет в бизнес-класс для Реввы и восемь эконом-класса для его команды, оплатить трансфер грузчиков (примерно 35 тысяч рублей), арендовать номер для восьми человек с мини-баром в отеле 5 звезд, а также обеспечить шоумену спортзал, СПА, гримеров и личную охрану. Еще музыканту важна максимальная шумоизоляция в номере.