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1 час назад

Комик Михаил Галустян раскрыл, сколько потратил на новое хобби 11-летней дочери

Мира Маркина

Младшая дочь комика, звезды КВН Михаила Галустяна Элина создала собственную коллекцию детской одежды совместно с брендом Sorvalo. На ее производство ушло около миллиона рублей, рассказал Галустян на шоу НТВ "Ты не поверишь".

Элина представила свою коллекцию на Детской неделе моды в Москве Kids Fashion Week. По ее словам, во время прогулки по магазинам она поняла, что детских моделей одежды не так много и это необходимо исправить. Кроме того, она, как и старшая сестра Эстелла, с ранних лет участвует в детских модных показах.

Михаил Галустян во всем поддерживает дочь, в том числе финансово. По его словам, стоимость хобби дочки волнует комика меньше всего. Ему важно, что ребенку нравится заниматься дизайном одежды, а одноклассники и взрослые высоко оценивают работы Элины.

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Ранее звезда КВН рассказал о проблемах современных комиков.

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