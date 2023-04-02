Младшая дочь комика, звезды КВН Михаила Галустяна Элина создала собственную коллекцию детской одежды совместно с брендом Sorvalo. На ее производство ушло около миллиона рублей, рассказал Галустян на шоу НТВ "Ты не поверишь".

Элина представила свою коллекцию на Детской неделе моды в Москве Kids Fashion Week. По ее словам, во время прогулки по магазинам она поняла, что детских моделей одежды не так много и это необходимо исправить. Кроме того, она, как и старшая сестра Эстелла, с ранних лет участвует в детских модных показах.