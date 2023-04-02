Кончаловский нашел способ отомстить бывшей жене за измены

Дмитрий, племянник кинорежиссера Андрея Кончаловского, подал судебный иск к бывшей жене — актрисе Ольге Спиркиной. Он хочет отсудить у нее более 18 миллионов рублей. Из них два были вложены в автомобиль, который экс-супруги купили, когда были женаты. Об этом Кончаловский рассказал в программе НТВ "Ты не поверишь!".
Дмитрий объяснил, что решил не быть "терпилой во всех отношениях" и, через два года после развода узнав об изменах бывшей жены, захотел отомстить. Подать в суд и взыскать с экс-супруги он посчитал единственным доступным способом.
"Когда я узнал о ее делах амурных, меня вообще переклинило. Единственный способ как-то ответить — это вот этот", — признался Кончаловский.
Ольга Спиркина не подтверждает слухи о том, что не была верна мужу. По ее словам, вместо измен она просто разводится и заключает новый брак. Так, у нее было уже шесть мужей.