Кончаловский нашел способ отомстить бывшей жене за измены

Дмитрий, племянник кинорежиссера Андрея Кончаловского, подал судебный иск к бывшей жене — актрисе Ольге Спиркиной. Он хочет отсудить у нее более 18 миллионов рублей. Из них два были вложены в автомобиль, который экс-супруги купили, когда были женаты. Об этом Кончаловский рассказал в программе НТВ "Ты не поверишь!".

Фото: Кадр из программы "Ты не поверишь!" Кадр из программы "Ты не поверишь!"

Дмитрий объяснил, что решил не быть "терпилой во всех отношениях" и, через два года после развода узнав об изменах бывшей жены, захотел отомстить. Подать в суд и взыскать с экс-супруги он посчитал единственным доступным способом.

"Когда я узнал о ее делах амурных, меня вообще переклинило. Единственный способ как-то ответить — это вот этот", — признался Кончаловский.