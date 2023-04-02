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1 час назад

"Меня переклинило": племянник режиссера Андрея Кончаловского нашел способ отомстить бывшей жене за измены

Мира Маркина

Дмитрий, племянник кинорежиссера Андрея Кончаловского, подал судебный иск к бывшей жене — актрисе Ольге Спиркиной. Он хочет отсудить у нее более 18 миллионов рублей. Из них два были вложены в автомобиль, который экс-супруги купили, когда были женаты. Об этом Кончаловский рассказал в программе НТВ "Ты не поверишь!".

Кончаловский нашел способ отомстить бывшей жене за измены
Фото: Кадр из программы "Ты не поверишь!"Кадр из программы "Ты не поверишь!"

Дмитрий объяснил, что решил не быть "терпилой во всех отношениях" и, через два года после развода узнав об изменах бывшей жены, захотел отомстить. Подать в суд и взыскать с экс-супруги он посчитал единственным доступным способом.

"Когда я узнал о ее делах амурных, меня вообще переклинило. Единственный способ как-то ответить — это вот этот", — признался Кончаловский.

Ольга Спиркина не подтверждает слухи о том, что не была верна мужу. По ее словам, вместо измен она просто разводится и заключает новый брак. Так, у нее было уже шесть мужей.

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