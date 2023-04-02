Каменских раскрыла детали лечения после обнаружения опухоли

Недавно стало известно о том, что артистка Настя Каменских серьезно больна. У нее диагностированы подострый ларингит, киста и несмыкание голосовых связок. Накануне в своих соцсетях она поделилась подробностями о своем состоянии.

По словам артистки, ей приходится дважды в день навещать врача, пока она не закончит курс лечения. Она рассказала, что в четыре этапа получает необходимое лекарство прямо в голосовые связки.

«Каждый раз это не самая приятная процедура», — призналась звезда.

И хотя Анастасия от лечения удовольствия не получает, отказаться от него она не может. Врачи предупредили исполнительницу, что она может лишиться голоса, если не будет соблюдать все назначения.