Певица МакSим напугала поклонников во время концерта

Российская певица МакSим снова напугала поклонников своим поведением во время концерта в Твери. Поклонники заподозрили артистку в беременности.

Фото: Слово и Дело Слово и Дело

Исполнительница хита «Знаешь ли ты» появилась на сцене в Твери после пугающего выступления в Сочи. Очевидцы сообщают, что артистка не справлялась с вокалом, а ее внешний вид оставлял желать лучшего.

Поклонники, увидев состояние МакSим, забили тревогу в социальных сетях. Многие предположили, что певица тяжело болеет.