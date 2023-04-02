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53 минуты назад

Певица МакSим напугала поклонников во время  концерта в Твери

Слово и Делоиещё 1

Российская певица МакSим снова напугала поклонников своим поведением во время концерта в Твери. Поклонники заподозрили артистку в беременности.

Певица МакSим напугала поклонников во время концерта
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Исполнительница хита «Знаешь ли ты» появилась на сцене в Твери после пугающего выступления в Сочи. Очевидцы сообщают, что артистка не справлялась с вокалом, а ее внешний вид оставлял желать лучшего.

Поклонники, увидев состояние МакSим, забили тревогу в социальных сетях. Многие предположили, что певица тяжело болеет.

Однако нашлись и те, кто заподозрил ее в очередной беременности. Сама артистка не комментирует происходящее.

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