Джастин и Хейли Бибер оскорбили мусульман: что случилось

Не успела Хейли Бибер привыкнуть к сильно уменьшившемуся числу подписчиков после публичной ссоры с Селеной Гомес, как оказалась в центре очередного скандала. Причем на этот раз в деле замешан и ее муж, а вместо одной, пусть и очень знаменитой, девушки парочка оскорбила миллионы людей по всему миру. Но обо всем по порядку.

Фото: Super.ru Super.ru

В тот момент, когда мусульмане соблюдают строгий пост во время священного месяца Рамадан, в Сети всплыли кадры старого интервью Джастина и Хейли. Парочка пообщалась с пастором Джудой Смитом еще в сентябре 2020 года. Но отрывок из беседы привлек особое внимание только сейчас — после того как его запостили в аккаунте Hijab Modern.

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Троица говорила обо всех аспектах духовности. В какой-то момент речь зашла об отношении к посту, и Джастин поспешил поделиться своим бесценным мнением.

«Мне нужно серьезно подумать об этом, потому что я никогда раньше не постился. На мой взгляд, нашему телу необходимо питание, чтобы ясно мыслить», — высказался певец.

Хейли тоже не осталась в стороне.

«Я больше верю в отказ от вещей. Если вы хотите выключить телевизор или отключить телефон, это отличная идея. Но что касается отказа от пищи, для меня он никогда не имел смысла», — вставила свои пять центов модель.

Эти слова многим показались невежественными. Так, болливудская актриса Гауахар Кхан поделилась отрывком с 9 миллионами своих подписчиков и написала:

«Это просто доказывает, насколько они глупые. Если бы они только знали о науке, стоящей за голоданием, и о том, какую пользу оно приносит здоровью! Получите образование, Джастин и Хейли. Это нормально — иметь свое мнение, но надо быть достаточно умным, чтобы излагать его правильно».

Под спорным видео набралось уже более двух тысяч недовольных комментариев.

«Пост для мусульман — это не просто голодание. Суть Рамадана — почувствовать то, что чувствует бедный человек, который не может купить еду. Это делает тебя более предрасположенным накормить нищего. Мусульмане помогают многим людям во время Рамадана», — гласит комментарий, который собрал уже около трех тысяч лайков.

«Они без раздумий голодают ради своей модельной карьеры, но делать тоже самое по религиозным и духовным причинам — это глупо?!» — возмущается другой подписчик. «Если бы они хорошо разбирались в собственной религии, то знали бы, что пост — и ее часть тоже», — замечает третий.