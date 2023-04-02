Джиджи Хадид и Зендея покоряют Индию: такими вы их еще не видели

Вчера селебрити-столица мира неожиданно переместилась из Лос-Андежелеса в Мумбаи. На открытие культурного центра NMACC, построенного на деньги богатейшего бизнесмена Индии Мукеша Амбани, съехались знаменитости, которых мы привыкли видеть на голливудских красных дорожках. Тут и наши любимые голубки Зендея и Том Холланд, и Пенелопа Крус, и Джиджи Хадид, и Приянка Чопра с Ником Джонасом… Следуя теме выставки «India in Fashion», все гости выбрали для красной дорожки яркие наряды местных дизайнеров.

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Так, Джиджи сначала блистала в богато расшитом образе Rahul Mishra, на создание которого ушло аж 2400 часов ручного труда. А позже переоделась в сияющее бело-золотое сари от Abu Jani Sandeep Khosla.

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Традиционный наряд, видимо, так понравился индийскому актеру Варуну Дхавану, что он вытащил модель на сцену, поднял и поцеловал. Джиджи с трудом удалось скрыть раздражение от выходки артиста, а ее фанаты и вовсе пришли в бешенство: мол, трогать девушку без ее согласия — очень плохая идея. Варун поспешил успокоить всех неравнодушных: по его словам, все было спланировано заранее и модель была не против. А по натянутой улыбке Джиджи так и не скажешь!

Зендея и Том Холланд пришли на мероприятие вместе, но стратегически позировали по отдельности и попались вместе только на групповом кадре. Спайдермен выбрал строгий костюм, зато звезда «Эйфории» сияла за двоих в сказочном сари Rahul Mishra из мерцающей ткани, напоминающей звездное небо. В общем, все как всегда: Зендея — главная модная звезда вечера.