«Живем в машине»: Звезда «Ранеток» разочарована жизнью в Аргентине

Елена Третьякова, выступавшая в группе «Ранетки» с 2005 по 2013 год, два года назад назад ушла из шоу-бизнеса. Теперь она практикующий психолог.

Фото: Клео.ру Клео.ру

В 2022 году Елена также сообщила своим поклонникам в социальных сетях, что переехала в Буэнос-Айрес, где у нее появился ребенок. В Аргентине действует правило, если в стране рождается ребенок, то он автоматически становится ее гражданином, а родители получают гражданство через два года.

Сначала посты Третьяковой в блоге были полны оптимизма, но со временем пыл молодой мамы поутих. «Эмиграция - это очень тяжело. В Аргентине огромное количество плюсов, но и такое же огромное количество минусов, к которым тяжело привыкнуть. Да и нужно ли вообще привыкать к тому, чего тебе не подходит? Так что мы в подвешенном состоянии», - рассказала Елена своим подписчикам.

Третьякова сменила уже не одну квартиру, пока не нашла апартаменты, которые ее устроили. На первый взгляд, квартира выглядела идеально — светлые и большие комнаты, да и цена привлекательная. Но почти сразу Елена поняла, что хозяйка скрыла многие вещи, например, что в квартире полно насекомых. Тараканы умудрились залезть даже в холодильник, а новорожденного малыша покусали блохи. Ко всему этому, из четырех кондиционеров работал только один. Жить в таких условиях было нельзя.

Почти все лето, которое в Аргентине длится с декабря по февраль, семья пережила в машине. Как написала Елена: «Просто садились и ехали куда-то, лишь бы под кондиционером. В квартире с маленьким ребенком и неисправными кондиционерами было просто невыносимо».