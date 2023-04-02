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52 минуты назад

Наталья Бочкарёва показала себя после третьих родов

New Magazine

42-летняя актриса рассказала поклонникам о том, что в третий раз стала мамой. Женщина выложила пост 1 апреля, но сразу же отметила, что это не первоапрельская шутка.

Наталья Бочкарёва показала себя после третьих родов
Фото: Кадр из сериала «Счастливы вместе», соцсетиКадр из сериала «Счастливы вместе», соцсети

«Вообще, я теперь многодетная мать безумно этому рада и счастлива. И это не первоапрельская шутка» – делится Бочкарёва.

На своей странице знаменитость опубликовала фотографию, где позирует с цветами в руках и рядом со своим акушером-гинекологом. Наталья рассказала, что уже отчаялась, но врачи подарили надежду:

«Плюс один! В нашей семье случилось долгожданное чудо! Признаюсь, шла я к этому достаточно долго, и когда уже отчаялась в моей жизни появился замечательный человек, доктор, акушер-гинеколог Дарья Игоревна Суханова, которая вселила надежду и уверенность, что и после 40 всё непременно может получится»,– пишет Наталья.

Соцсети

Звезда «Счастливы вместе» рассказала, что на протяжении всех девяти месяцев беременности она продолжала работать–почти до дня родов. Всё это время звезда активно посещала консультации врача и поблагодарила команду медиков за помощь и внимательное отношение к себе.

Напомним, что у актрисы есть двое старших детей от предыдущего брака с адвокатом Николаем Борисовым, с которым она развелась в 2014 году. Сыну Ивану уже 16 лет, а дочери Марии 15. Информация о беременности звезды появилась в сети в декабре прошлого года. Всё это время в социальных сетях редко появлялись фотографии Натальи. Актриса старалась не привлекать внимание к своему положению, а потому в кадре она была в свободных нарядах. Имя отца третьего ребёнка звезда держит в секрете. Фото: социальные сети.

Звёзды,Наталья Бочкарева,Николай Борисов,
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