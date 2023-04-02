Наталья Бочкарёва показала себя после третьих родов

42-летняя актриса рассказала поклонникам о том, что в третий раз стала мамой. Женщина выложила пост 1 апреля, но сразу же отметила, что это не первоапрельская шутка.

Фото: Кадр из сериала «Счастливы вместе», соцсети Кадр из сериала «Счастливы вместе», соцсети

«Вообще, я теперь многодетная мать безумно этому рада и счастлива. И это не первоапрельская шутка» – делится Бочкарёва.

На своей странице знаменитость опубликовала фотографию, где позирует с цветами в руках и рядом со своим акушером-гинекологом. Наталья рассказала, что уже отчаялась, но врачи подарили надежду:

«Плюс один! В нашей семье случилось долгожданное чудо! Признаюсь, шла я к этому достаточно долго, и когда уже отчаялась в моей жизни появился замечательный человек, доктор, акушер-гинеколог Дарья Игоревна Суханова, которая вселила надежду и уверенность, что и после 40 всё непременно может получится»,– пишет Наталья.

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Звезда «Счастливы вместе» рассказала, что на протяжении всех девяти месяцев беременности она продолжала работать–почти до дня родов. Всё это время звезда активно посещала консультации врача и поблагодарила команду медиков за помощь и внимательное отношение к себе.