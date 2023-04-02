Певица Слава рассказала, как ее внуку спасали жизнь

Певица Анастасия Сланевская, известная под псевдонимом Слава, рассказала о том, как спасали ее новорожденного внука. Этим артистка поделилась в эфире передачи "Ты не поверишь!" на телеканале "НТВ".

Певица стала бабушкой 30 марта. Ее старшая дочь Александра Морозова родила мальчика на две недели раньше срока.

По словам Славы, во время родов ребенок обмотался пуповиной, и ему потребовалась срочная операция.

"Сердечко плохо стучало", — сказала артистка.