Певица Слава рассказала, как ее внуку спасали жизнь

"Сердечно плохо стучало": певица Слава рассказала о спасении внука
Певица Анастасия Сланевская, известная под псевдонимом Слава, рассказала о том, как спасали ее новорожденного внука. Этим артистка поделилась в эфире передачи "Ты не поверишь!" на телеканале "НТВ".
Певица стала бабушкой 30 марта. Ее старшая дочь Александра Морозова родила мальчика на две недели раньше срока.
По словам Славы, во время родов ребенок обмотался пуповиной, и ему потребовалась срочная операция.
"Сердечко плохо стучало", — сказала артистка.
Она призналась, что невозможно даже представить, что пережила в тот момент ее семья. Операцию должен был делать другой врач, однако его не было на месте, и жизнь новорожденному малышу спасал главврач больницы.