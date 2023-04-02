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"Сердечно плохо стучало": певица Слава рассказала о спасении внука

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Певица Анастасия Сланевская, известная под псевдонимом Слава, рассказала о том, как спасали ее новорожденного внука. Этим артистка поделилась в эфире передачи "Ты не поверишь!" на телеканале "НТВ".

Певица Слава рассказала, как ее внуку спасали жизнь
© globallookpress.com

Певица стала бабушкой 30 марта. Ее старшая дочь Александра Морозова родила мальчика на две недели раньше срока.

По словам Славы, во время родов ребенок обмотался пуповиной, и ему потребовалась срочная операция.

"Сердечко плохо стучало", — сказала артистка.

Она призналась, что невозможно даже представить, что пережила в тот момент ее семья. Операцию должен был делать другой врач, однако его не было на месте, и жизнь новорожденному малышу спасал главврач больницы.

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