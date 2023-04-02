Дочь Толкалиной и Кончаловского с новой стрижкой похожа на отца

Актриса Любовь Толкалина показала, как дочь с новой стрижкой стала похожа на режиссера Егора Кончаловского
Актриса Любовь Толкалина отметила, что их с режиссером Егором Кончаловским дочь Мария с новой стрижкой стала похожа на отца. Толкалина опубликовала в личном блоге фотографии обоих.
Марии Михалковой-Кончаловской 21 год, она учится на графического дизайнера в Московском художественно-промышленном институте. В июне в московском культурном центре "Покровские ворота" открылась ее первая выставка. Девушка с детства занималась рисованием и развивала талант, рисуя картины и декорации для спектаклей театра “Собор”, которым руководит Любовь Толкалина.
В 2020 году Мария вышла замуж за бизнесмена Никиту Кузьмина, с которым у нее разница в возрасте 10 лет. По словам Михалковой-Кончаловской, отец настороженно отнесся к ее намерению выйти замуж и не сразу нашел общий язык с Кузьминым. Мать, в отличие от него, обрадовалась. Тем не менее, Егор Кончаловский не препятствовал браку Марии. Он предложил полностью обеспечить свадьбу финансово, но Мария отказалась от помощи: они с будущим мужем оплатили все сами.
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