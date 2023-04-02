Энн Хэтэуэй опубликовала фото в мини-платье

Актриса Энн Хэтэуэй показала подписчикам своих соцсетей фотографии из новой рекламной кампании модного бренда Versace, в которой она приняла участие. Об этом сообщает Daily Mail.
В подписи к снимкам звезда пояснила, что обнародованные два снимка — первые фотографии кампании линии Versace Icons.
«Когда потрясающая, талантливая Донателла Версаче предложила мне принять участие в кампании, она поделилась своим видением коллекции на все времена с фирменным духом Versace. Она сказала, что ей хочется сосредоточиться на вещах, которые станут любимыми в чьем-то гардеробе, которые будут радовать, невзирая на тренды, которые будут надевать еще и еще раз всю жизнь», — написала Энн Хэтэуэй.
На фото актриса предстает в черном мини-платье из блестящего материала и в джинсах, черном корсете и кожаном жакете.