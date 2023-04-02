Энн Хэтэуэй опубликовала фото в мини-платье

«Когда потрясающая, талантливая Донателла Версаче предложила мне принять участие в кампании, она поделилась своим видением коллекции на все времена с фирменным духом Versace. Она сказала, что ей хочется сосредоточиться на вещах, которые станут любимыми в чьем-то гардеробе, которые будут радовать, невзирая на тренды, которые будут надевать еще и еще раз всю жизнь», — написала Энн Хэтэуэй.