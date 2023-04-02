$76.45+0.1482.39-0.75

Лайма Вайкуле исполнила песни на русском языке на концерте во Флоренции

Народная артистка Латвии Лайма Вайкуле выступила с русскими песнями во Флоренции на частном концерте в отеле Палаццо Портинари Сальвиати, который находится в здании XV века. Об этом сообщает портал Woman.Ru со ссылкой на соцсети посетителей мероприятия.

Лайма Вайкуле исполнила песни на русском языке во Флоренции
© Газета.Ru

Согласно опубликованным роликам, 69-летняя певица исполнила на вечеринке русскоязычные песни «Акапулько», «Я за тебя молюсь» и другие. На концерте также прозвучал один из главных хитов Вайкуле «Вернисаж» в новой аранжировке.

Незадолго до выступления артистка пожаловалась на хейтеров, которые пишут ей оскорбительные комментарии. В интервью на YouTube-канале «И Грянул Грэм» Вайкуле заявила, что многие советуют ей прекратить говорить на русском языке, но сами пишут с грамматическими ошибками.

«Как только человек пишет комплимент, он пишет чисто и красиво. Те, кто пишут такие хамские вещи, они необразованные люди! У них нет ни ума, ни образования!» — высказалась Вайкуле.

Певица отметила, что сейчас живет в Риге. По словам Вайкуле, это замечательный город, в котором «нет места для хамов». Она подчеркнула, что не может пригласить к себе хейтеров, так как таких людей в городе не принимают из-за их поведения.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий