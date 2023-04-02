Лайма Вайкуле исполнила песни на русском языке во Флоренции

Народная артистка Латвии Лайма Вайкуле выступила с русскими песнями во Флоренции на частном концерте в отеле Палаццо Портинари Сальвиати, который находится в здании XV века. Об этом сообщает портал Woman.Ru со ссылкой на соцсети посетителей мероприятия.

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Согласно опубликованным роликам, 69-летняя певица исполнила на вечеринке русскоязычные песни «Акапулько», «Я за тебя молюсь» и другие. На концерте также прозвучал один из главных хитов Вайкуле «Вернисаж» в новой аранжировке.

Незадолго до выступления артистка пожаловалась на хейтеров, которые пишут ей оскорбительные комментарии. В интервью на YouTube-канале «И Грянул Грэм» Вайкуле заявила, что многие советуют ей прекратить говорить на русском языке, но сами пишут с грамматическими ошибками.

«Как только человек пишет комплимент, он пишет чисто и красиво. Те, кто пишут такие хамские вещи, они необразованные люди! У них нет ни ума, ни образования!» — высказалась Вайкуле.