Фанаты МакSим ответили на критику директора певицы

«Вчера после концерта в Твери не фан-клуб ушел сам, фан-клубу сказали уйти. И да, на видео отъезда Марины наш этот самый ни на что не годный фан-клуб даже есть. Прям хорошо так видны наши ребята», — сказала Домашева.