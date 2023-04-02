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Фанаты МакSим ответили на критику директора певицы

Представительница официального фан-клуба МакSим (Марины Максимовой) Ксения Домашева и другие фанаты ответили на критику директора певицы Павла Назарова. Ранее он заявил, что поклонники «оскорбили» артистку и ее команду, не попрощавшись с ними в Твери и требуя отменить концерты. Свое обращение Домашева опубликовала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Фанаты МакSим ответили на критику директора певицы
© Газета.Ru

«Вчера после концерта в Твери не фан-клуб ушел сам, фан-клубу сказали уйти. И да, на видео отъезда Марины наш этот самый ни на что не годный фан-клуб даже есть. Прям хорошо так видны наши ребята», — сказала Домашева.

В день концерта МакSим в Твери участники ее фан-клуба опубликовали в соцсетях множество сообщений с требованием остановить тур и позволить певице привести здоровье в порядок. В постах они отметили участников команды артистки, включая менеджеров и музыкантов, а также официальные аккаунты ряда СМИ.

«Больно смотреть на происходящее. Хватит убивать нашего артиста. Пожалуйста, остановите концертный тур. Здоровье важнее», — говорится в сообщении одной из поклонниц певицы.

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