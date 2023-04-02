Названа официальная причина развода Риз Уизерспун и Джима Тота

Актриса Риз Уизерспун официально подала на развод с мужем Джимом Тотом. Документы, которые она подала в суд округа Дэвидсон, штат Теннесси, в субботу 1 апреля, оказались в распоряжении издания People.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

Причиной развода в официальном иске названы «непреодолимые различия» между супругами.

Там также отмечается, что перед заключением союза пара подписала брачный договор, а опека над 10-летним сыном Риз Уизерспун и Джима Тота — Теннесси Джеймсом — будет осуществляться совместно.

Риз Уизерспун и Джим Тот объявили о разводе после 12 лет брака 25 марта. Они опубликовали соответствующие сообщения в соцсетях.

В своем посте актриса сказала, что бывшие супруги сохраняют теплые и уважительные отношения, а главным приоритетом для них остается их общий сын.