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1 час назад

Названа официальная причина развода Риз Уизерспун и Джима Тота

Газета.Ru

Актриса Риз Уизерспун официально подала на развод с мужем Джимом Тотом. Документы, которые она подала в суд округа Дэвидсон, штат Теннесси, в субботу 1 апреля, оказались в распоряжении издания People.

Названа официальная причина развода Риз Уизерспун и Джима Тота
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Причиной развода в официальном иске названы «непреодолимые различия» между супругами.

Там также отмечается, что перед заключением союза пара подписала брачный договор, а опека над 10-летним сыном Риз Уизерспун и Джима Тота — Теннесси Джеймсом — будет осуществляться совместно.

Риз Уизерспун и Джим Тот объявили о разводе после 12 лет брака 25 марта. Они опубликовали соответствующие сообщения в соцсетях.

В своем посте актриса сказала, что бывшие супруги сохраняют теплые и уважительные отношения, а главным приоритетом для них остается их общий сын.

Риз Уизерспун и Джим Тот поженились 26 марта 2011 года. Помимо Теннесси, у актрисы двое детей от первого мужа, актера Райана Филлиппа — дочь Ава и сын Дикон.

Звёзды,Риз Уизерспун,
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