Хэтэуэй снялась в рекламной кампании Versace

40-летняя актриса показала версию маленького чёрного платья на новый лад.

Фото: Inc-News Inc-News

Энн Хэтэуэй представила два чёрных платья от Versace – мини и миди – на чёрно-белых фотографиях. Классический предмет одежды бессменный креативный директор итальянского модного дома Донателла Версаче обыграла с помощью кроя, вида ткани и блестящих металлических застёжек на бретелях.

«Первые изображения кампании #VersaceIcons», - подписала актриса размещённые в соцсетях снимки. «Когда умная и талантливая Донателла Версаче предложила мне поучаствовать в этой кампании, она разделила со мной видение вневременной коллекции с фирменной «остротой» Versace».

Inc-News