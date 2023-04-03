Хэтэуэй снялась в рекламной кампании Versace

40-летняя актриса показала версию маленького чёрного платья на новый лад.
Энн Хэтэуэй представила два чёрных платья от Versace – мини и миди – на чёрно-белых фотографиях. Классический предмет одежды бессменный креативный директор итальянского модного дома Донателла Версаче обыграла с помощью кроя, вида ткани и блестящих металлических застёжек на бретелях.
«Первые изображения кампании #VersaceIcons», - подписала актриса размещённые в соцсетях снимки. «Когда умная и талантливая Донателла Версаче предложила мне поучаствовать в этой кампании, она разделила со мной видение вневременной коллекции с фирменной «остротой» Versace».
Помимо чёрно-белых изображений Энн в женственных платьях, в рамках рекламной кампании бренда можно увидеть и цветной кадр с более неформальным образом. На фото Хэтэуэй позирует в чёрном корсете, кожаной куртке и голубых джинсах с высокой талией. «Сейчас я собираюсь наслаждаться жизнью в этих сексуальных джинсах», - отметила она.