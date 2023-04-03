$76.45+0.1482.39-0.75
3 часа назад

Энн Хэтэуэй снялась в посвящённой иконам стиля рекламной кампании Versace

Inc-News

40-летняя актриса показала версию маленького чёрного платья на новый лад.

Хэтэуэй снялась в рекламной кампании Versace
Фото: Inc-NewsInc-News

Энн Хэтэуэй представила два чёрных платья от Versace – мини и миди – на чёрно-белых фотографиях. Классический предмет одежды бессменный креативный директор итальянского модного дома Донателла Версаче обыграла с помощью кроя, вида ткани и блестящих металлических застёжек на бретелях.

«Первые изображения кампании #VersaceIcons», - подписала актриса размещённые в соцсетях снимки. «Когда умная и талантливая Донателла Версаче предложила мне поучаствовать в этой кампании, она разделила со мной видение вневременной коллекции с фирменной «остротой» Versace».

Inc-News

Помимо чёрно-белых изображений Энн в женственных платьях, в рамках рекламной кампании бренда можно увидеть и цветной кадр с более неформальным образом. На фото Хэтэуэй позирует в чёрном корсете, кожаной куртке и голубых джинсах с высокой талией. «Сейчас я собираюсь наслаждаться жизнью в этих сексуальных джинсах», - отметила она.

Звёзды,Энн Хэтэуэй,Донателла Версаче,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий