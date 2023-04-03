Поклонники МакSим призвали остановить ее концертный тур

В Сети поклонники певицы МакSим предложили остановить ее гастрольный тур. Это произошло после концерта артистки в Твери 1 апреля, на котором, по словам зрителей, знаменитость явно плохо себя чувствовала.

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На видео с выступления, размещенного в интернете, заметно, как исполнительница из последних сил пытается улыбаться и подбадривать зал, пишет РИА Новости. В комментариях под ним, а также в официальном сообществе певицы "ВКонтакте", пользователи оставили десятки комментариев о том, что изматывающие гастроли необходимо остановить.

Состояние здоровья МакSим уже не первый раз тревожит фанатов. В середине марта артистке стало плохо на концерте в Сочи, что также активно обсуждалось в соцсетях. Тогда пиар-менеджер певицы Яна Богушевская сообщила, что артистка почувствовала недомогание еще днем, за несколько часов до выступления. Она связала это с плотным расписанием певицы, большим количеством съемок и концертов.