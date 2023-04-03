Психолог оценила правила в семье Седоковой

«Это очень хорошая практика — говорить детям, что они любимы. Честно говоря, это и для взрослых то важно, про детей — тем более! Проявление любви — это свидетельство безопасности, принятия, свободы, заботы, внимания. Первый опыт взаимодействия с родителями дает базовые убеждения относительно мира в целом. Исследования показывают, что люди, у которых было сформировано это самое базовое доверие к миру, лучше справляются с неопределенностью, жизненными вызовами, у них есть жизнестойкость, и они верят в себя. Чем раньше это будет сформировано, тем лучше и глубиннее будут находится эти установки», — объяснила Макарова.