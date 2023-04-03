Психолог оценила правила в семье Седоковой

Певица Анна Седокова к 40 годам может похвастаться не только успехами в карьере, но и счастьем от материнства. У артистки в семье есть правила, в которые входит открытое проявление любви. Насколько важно выражать свои чувства к детям, в интервью «Слово и Дело» рассказала психолог Мария Макарова.
Правила в семье Анны Седоковой в основном касаются необходимости проявления доброты и уважения друг к другу. Певица считает важным каждый день говорить детям слово «люблю».
«У нас, когда засыпают дети, мы обязательно говорим друг другу: "Люблю"», — поделилась артистка в интервью.
Психолог Мария Макарова считает такой подход правильным, причем выражение чувств положительно влияет не только на детей, но и на родителей.
«Это очень хорошая практика — говорить детям, что они любимы. Честно говоря, это и для взрослых то важно, про детей — тем более! Проявление любви — это свидетельство безопасности, принятия, свободы, заботы, внимания. Первый опыт взаимодействия с родителями дает базовые убеждения относительно мира в целом. Исследования показывают, что люди, у которых было сформировано это самое базовое доверие к миру, лучше справляются с неопределенностью, жизненными вызовами, у них есть жизнестойкость, и они верят в себя. Чем раньше это будет сформировано, тем лучше и глубиннее будут находится эти установки», — объяснила Макарова.
По мере взросления детей родителям может показаться неуместным открытое проявление чувств. Однако подростки тоже нуждаются в словах любви.
«Нам может показаться, что с возрастом дети все меньше в этом нуждаются, но это не так. Подросток может хамить, огрызаться, демонстрировать свою субъектность, но это иллюзия. Им по-прежнему нужно родительское принятие (не суждение, не оценка), которое будет хранить и направлять их в сложных ситуациях. Доверие строится на любви в первую очередь», — заметила психолог.
При этом родители должны ощущать грань между проявлением любви и ситуацией, когда ребенок становится центром Вселенной. В последнем случае излишняя забота может негативно сказаться на самостоятельной жизни наследников.
«Практика показывает, что, ограждая наших детей от трудностей жизни и решая за них их проблемы, мы оказываем им медвежью услугу. Есть опасность вырастить эгоиста-эгоцентриста, которого придется сопровождать всю оставшуюся жизнь. В этой связи нужно найти индивидуальную формулу семейного счастья — любить друг друга, не боятся просить помощи, оказывать поддержу и заботиться о каждом», — рекомендовала Мария Макарова.
Понимание счастливой жизни у каждой семьи свое. Однако слова любви не помешают никому.