Салтыкова резко ответила врачу, который заподозрил ее в пластике

Российская певица Ирина Салтыкова во время телешоу «Звезды сошлись» призналась, что никогда не прибегала к помощи пластического хирурга. Однако медик с 24-летним профессиональным стажем Иван Руссо усомнился в искренности знаменитости и заявил, что артистка делала блефаропластику и круговую подтяжку лица.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

— Совсем чокнулся! А вы отвечаете за свои слова? Найди шрам! Иди сюда, — ответила ему Салтыкова.

Несмотря на резкий ответ, Руссо продолжал настаивать на своем. Осмотрев голову певицы, он указал на следы хирургического вмешательства.

— Ты больной, что ли?! Идиот какой-то, — сказала артистка.

В свою очередь звездный хирург Евгений Макаров подтвердил слова коллеги и отметил, что небольшие следы пластики присутствуют на лице Салтыковой.