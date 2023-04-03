Дженнер показала подросшего сына от Скотта

Кайли Дженнер показала подросшего сына от Трэвиса Скотта
Младшая из сестер Кардашьян, Кайли Дженнер, опубликовала в своих соцсетях подборку фото и видео со своим сыном Эйром.
26-летняя Кайли Дженнер показала подписчикам, как проходило празднование 5-летия дочери Хлои Кардашьян Тру Томпсон. На вечеринке собрались все дети сестер Кардашьян-Дженнер, включая годовалого Эйра, которого Кайли родила от своего бывшего бойфренда Трэвиса Скотта. Малыш был одет в коричневую футболку и стильные камуфляжные брюки-карго.
«Приготовьтесь со мной, мы идем на день рождения Тру!» — подписала ролик модель.
В феврале 2022 года Кайли Дженнер и Трэвис Скотт стали родителями во второй раз. Сначала мальчика назвали Вулф, что в переводе с английского «Волк», но спустя несколько дней решили, что выбранное имя не подходит их сыну. Лишь спустя год после рождения сына, родители официально сменили его имя с Вулф Жак Вебстер на Эйр Вебстер. Кайли и Трэвис заявили, что «сожалеют о первоначальном выборе имени», и теперь, когда у них «была возможность провести время со своим ребенком, они считают, что имя Эйр Вебстер подходит их сыну лучше».
Ранее сообщалось, что бывший бойфренд Кайли Дженнер подарил Аврил Лавин именную цепь с бриллиантами за $80 тыс.