$76.45+0.1482.39-0.75

Кайли Дженнер показала подросшего сына от Трэвиса Скотта

Младшая из сестер Кардашьян, Кайли Дженнер, опубликовала в своих соцсетях подборку фото и видео со своим сыном Эйром.

Дженнер показала подросшего сына от Скотта
© Газета.Ru

26-летняя Кайли Дженнер показала подписчикам, как проходило празднование 5-летия дочери Хлои Кардашьян Тру Томпсон. На вечеринке собрались все дети сестер Кардашьян-Дженнер, включая годовалого Эйра, которого Кайли родила от своего бывшего бойфренда Трэвиса Скотта. Малыш был одет в коричневую футболку и стильные камуфляжные брюки-карго.

«Приготовьтесь со мной, мы идем на день рождения Тру!» — подписала ролик модель.

В феврале 2022 года Кайли Дженнер и Трэвис Скотт стали родителями во второй раз. Сначала мальчика назвали Вулф, что в переводе с английского «Волк», но спустя несколько дней решили, что выбранное имя не подходит их сыну. Лишь спустя год после рождения сына, родители официально сменили его имя с Вулф Жак Вебстер на Эйр Вебстер. Кайли и Трэвис заявили, что «сожалеют о первоначальном выборе имени», и теперь, когда у них «была возможность провести время со своим ребенком, они считают, что имя Эйр Вебстер подходит их сыну лучше».

Ранее сообщалось, что бывший бойфренд Кайли Дженнер подарил Аврил Лавин именную цепь с бриллиантами за $80 тыс.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий