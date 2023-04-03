Дженнер показала подросшего сына от Скотта

В феврале 2022 года Кайли Дженнер и Трэвис Скотт стали родителями во второй раз. Сначала мальчика назвали Вулф, что в переводе с английского «Волк», но спустя несколько дней решили, что выбранное имя не подходит их сыну. Лишь спустя год после рождения сына, родители официально сменили его имя с Вулф Жак Вебстер на Эйр Вебстер. Кайли и Трэвис заявили, что «сожалеют о первоначальном выборе имени», и теперь, когда у них «была возможность провести время со своим ребенком, они считают, что имя Эйр Вебстер подходит их сыну лучше».