Блогер Айза призналась, что ей наскучило быть мамой

Блогер Айза в октябре 2017 года стала мамой во второй раз. Мальчика назвали Элвисом. Недавно девушка рассказала подписчикам, как справляется с материнством.
На своей странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть) блогер призналась, что ей скучно быть мамой.
«Быть мамой очень скучно. Сразу готовьтесь, ваша жизнь будет скучной, и вам не будет принадлежать», — высказалась Айза.
Кроме того, экс-супруга Гуфа неожиданно выяснила, что растить ребенка дорого. Особенно, если дети болеют, отметила Айза и призналась, что Элвис болеет очень часто.
Напомним, Айза воспитывает сына Сэма от Гуфа и Элвиса, которого родила, будучи в отношениях с серфером Дмитрием Анохиным.