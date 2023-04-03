Блогер Айза призналась, что ей наскучило быть мамой

Блогер Айза в октябре 2017 года стала мамой во второй раз. Мальчика назвали Элвисом. Недавно девушка рассказала подписчикам, как справляется с материнством.

Фото: Runews24.ru Runews24.ru

На своей странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть) блогер призналась, что ей скучно быть мамой.

«Быть мамой очень скучно. Сразу готовьтесь, ваша жизнь будет скучной, и вам не будет принадлежать», — высказалась Айза.

Кроме того, экс-супруга Гуфа неожиданно выяснила, что растить ребенка дорого. Особенно, если дети болеют, отметила Айза и призналась, что Элвис болеет очень часто.