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25 минут назад

Ида Галич вышла в свет в откровенном мини-платье

Lenta.ru

Российская блогерша и телеведущая Ида Галич вышла в свет в откровенном наряде. Соответствующие фото она опубликовала в Instagram-аккаунте (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Ида Галич вышла в свет в откровенном мини-платье
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Знаменитость появилась на премии «Новое радио Awards — 2023» в кожаном корсетном мини-платье черного цвета без бретелей российского бренда Yanina couture, которое подчеркивало ее бюст. Образ Галич дополнила босоножками на шпильках, а также длинным плащом с ажурными вырезами на рукавах. При этом она распустила волосы и закрыла лоб челкой.

«Я в восторге. Зрители были тоже. Как вам образ?» — поинтересовалась блогерша у подписчиков.

В свою очередь поклонники оценили внешний вид девушки в комментариях.

«Вау, вот это стиль», «Моника Беллуччи», «Как же идет челка», «Меган Фокс где-то нервно дрожит в углу», «Разве законно быть такой красивой?», «Ида просто богиня», — заявили юзеры.

Звёзды,Ида Галич,Меган Фокс,Моника Беллуччи,
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