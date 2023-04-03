Ида Галич вышла в свет в откровенном мини-платье

Российская блогерша и телеведущая Ида Галич вышла в свет в откровенном наряде. Соответствующие фото она опубликовала в Instagram-аккаунте (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Знаменитость появилась на премии «Новое радио Awards — 2023» в кожаном корсетном мини-платье черного цвета без бретелей российского бренда Yanina couture, которое подчеркивало ее бюст. Образ Галич дополнила босоножками на шпильках, а также длинным плащом с ажурными вырезами на рукавах. При этом она распустила волосы и закрыла лоб челкой.