Директор МакSим ответил поклонникам, требующим отмены ее концертов

Не так давно стало известно о том, что популярная певица МакSим сорвала собственный концерт из-за проблем со здоровьем. Поклонники активно обсуждают этот инцидент в Сети. Директор певицы прокомментировал ситуацию.

Многие из фанатов певицы решительно требуют временной приостановки ее гастрольной деятельности, считая, что для начала звезде стоит заняться своим здоровьем. Некоторые даже предположили, что артистка находится в положении, потому ей и стало плохо во время выступления. Кто-то же считает, что виной тому стал алкоголь. К сорванному концерту в Сочи теперь прибавился еще один случай – 1 апреля артистка дала концерт в Твери, во время которого, судя по видео с мероприятия, она чувствовала себя так же неважно.

Высказывания поклонников звезды решил прокомментировать ее концертный директор. Он обратился к зрителям, заявив, что считает их действия и комментарии оскорбительными. По его мнению истинные фанаты поддерживают любимого артиста в любых ситуациях и принимают его решения, относясь к ним с уважением.

Он также отметил, что зачастую звездам приходится выходить на сцену, невзирая на многие нюансы, чтобы не подвести зрителя. И решение о том, проводить концерты или отменять, принимает лишь сама МакSим. И если ее фанаты с этим не согласны, то это не тот зритель, который поистине предан своему любимому артисту, считает директор певицы.