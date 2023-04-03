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50 минут назад

Певец Филипп Киркоров потрогал за грудь поклонницу после своего выступления

Слово и Дело

Российский эстрадный певец, композитор, музыкальный продюсер и актер Филипп Киркоров отправился в юбилейный концертный тур по стране. Первое же выступление народного артиста России едва не обернулось крупным скандалом.

Киркоров потрогал за грудь поклонницу после выступления
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

После концерта Киркорова в Красноярске в Сети появилось видео, кадры которого были сделаны после выступления артиста. На них Киркоров, держа в руках букет, фотографируется с одной из поклонниц.

В какой-то момент рука знаменитости упала женщине на грудь, после чего Киркоров принялся сжимать ее. Ситуация могла бы принять непредсказуемый поворот, если бы не реакция поклонницы: женщине такое внимание от любимого исполнителя явно польстило.

Звёзды,Филипп Киркоров,
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