Киркоров потрогал за грудь поклонницу после выступления

Российский эстрадный певец, композитор, музыкальный продюсер и актер Филипп Киркоров отправился в юбилейный концертный тур по стране. Первое же выступление народного артиста России едва не обернулось крупным скандалом.
После концерта Киркорова в Красноярске в Сети появилось видео, кадры которого были сделаны после выступления артиста. На них Киркоров, держа в руках букет, фотографируется с одной из поклонниц.
В какой-то момент рука знаменитости упала женщине на грудь, после чего Киркоров принялся сжимать ее. Ситуация могла бы принять непредсказуемый поворот, если бы не реакция поклонницы: женщине такое внимание от любимого исполнителя явно польстило.