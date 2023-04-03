Киркоров потрогал за грудь поклонницу после выступления

Российский эстрадный певец, композитор, музыкальный продюсер и актер Филипп Киркоров отправился в юбилейный концертный тур по стране. Первое же выступление народного артиста России едва не обернулось крупным скандалом.

Фото: Слово и Дело Слово и Дело

После концерта Киркорова в Красноярске в Сети появилось видео, кадры которого были сделаны после выступления артиста. На них Киркоров, держа в руках букет, фотографируется с одной из поклонниц.