Ксения Бородина призналась, что не держит себя в форме

Телеведущая Ксения Бородина призналась в социальных сетях, что перестала следить за фигурой.

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Бородина сообщила, что не держит себя в форме, поэтому позволяет себе "аппетитные ужины".

Также ведущая перестала заниматься спортом и делает только йогу. Звезда отметила, что хотела бы сбросить 4 кг.

"Но пока нет такой возможности", - заявила Бородина.

Ранее ведущая назвала "терпилами" любовниц женатых мужчин. Звезда считает, что у женщин, встречающихся с занятыми партнерами, - низкая самооценка.

По мнению теледивы, если дама заводит роман с женатым, то соглашается на роль второго плана. Бородина уверила, что любовница никогда не будет на первом месте для мужчины.