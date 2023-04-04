Ксения Бородина призналась, что не держит себя в форме

Телеведущая Ксения Бородина призналась в социальных сетях, что перестала следить за фигурой.
Бородина сообщила, что не держит себя в форме, поэтому позволяет себе "аппетитные ужины".
Также ведущая перестала заниматься спортом и делает только йогу. Звезда отметила, что хотела бы сбросить 4 кг.
"Но пока нет такой возможности", - заявила Бородина.
Ранее ведущая назвала "терпилами" любовниц женатых мужчин. Звезда считает, что у женщин, встречающихся с занятыми партнерами, - низкая самооценка.
По мнению теледивы, если дама заводит роман с женатым, то соглашается на роль второго плана. Бородина уверила, что любовница никогда не будет на первом месте для мужчины.
Ксения Бородина была замужем дважды. В 2008 году она связала себя узами брака с бизнесменом Юрием Будаговым. Через год у них появилась на свет дочь Маруся. В 2011-м супруги развелись. В 2015 году Бородина вышла замуж за предпринимателя Курбана Омарова. В том же году ведущая родила дочь Теону. В 2021-м пара рассталась. С тех пор звезда не делится подробностями личной жизни.