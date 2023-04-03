Асмус объяснила, почему поправилась

Звезда отметила, что уже скоро вернется в свой привычный размер одежды.

Фото: WomanHit.ru WomanHit.ru

Актриса Кристина Асмус всегда обладала стройным летом. Однако сейчас поклонники артистки заметили, что у нее появился лишний вес.

Знаменитость не стала отмалчиваться и решила прокомментировать это. «На Харламова (бывший муж актрисы, прим. WomanHit.ru) стала похожа, квадратная Асмус, раскабанела бабенка, беременна что ль. Эти и другие комментарии можно почитать под моими постами. Всех. Волнует. Мой. Вес» (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. WomanHit.ru), — возмутилась она.

Дело в том, что Кристина недавно отправилась в Сочи. Оттуда артистка поделилась видео, где она выбегает из бани в черном купальнике и затем окунается в бассейн с холодной водой.