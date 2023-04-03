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1 час назад

Асмус объяснила, почему поправилась: «Беременна»

WomanHit.ruиещё 3

Звезда отметила, что уже скоро вернется в свой привычный размер одежды.

Асмус объяснила, почему поправилась
Фото: WomanHit.ruWomanHit.ru

Актриса Кристина Асмус всегда обладала стройным летом. Однако сейчас поклонники артистки заметили, что у нее появился лишний вес.

Знаменитость не стала отмалчиваться и решила прокомментировать это. «На Харламова (бывший муж актрисы, прим. WomanHit.ru) стала похожа, квадратная Асмус, раскабанела бабенка, беременна что ль. Эти и другие комментарии можно почитать под моими постами. Всех. Волнует. Мой. Вес» (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. WomanHit.ru), — возмутилась она.

Дело в том, что Кристина недавно отправилась в Сочи. Оттуда артистка поделилась видео, где она выбегает из бани в черном купальнике и затем окунается в бассейн с холодной водой.

Актриса решила признаться, кто «ответственен за ее лишний вес». «И это не мой мужчина. Это продюсер, который привез меня в Сочи не только для написания сценария, но и на гастротур. Так что, все жалобы и предложения к нему. Да, я набрала. И что? Зато тепло. Не переживайте, идеальные вы мои, дотянусь я до вас и скоро опять буду влезать в свои джинсы 24 размера и читать комментарии 'накормите ее», — заключила Асмус.

Звёзды,Кристина Асмус,
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