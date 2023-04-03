Мечетина призналась, что предпочитает кеды на сцене платью и каблукам

Заслуженная артистка России Екатерина Мечетина в беседе с «Аргументами и фактами» призналась, что на сцене предпочитает кеды и бейсболку платью и каблукам.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

Она рассказала о своем последнем интересном образе на сцене. «Из последних достижений, вызывающих у меня самой восторг – костюм со свободными брюками а-ля бананы, кедами со стразами Сваровски и черной бейсболкой. Такой образ «академического рэпера» я сочинила для музыки Гершвина», — сказала она.

Эффектные концертные платья, продолжила артистка, бывают неудобными. «Однажды я обсуждала вопрос одежды с Майей Михайловной Плисецкой. Балерины же репетируют в трико, а на сцену выходят в пачках, сложных костюмах. Она подтвердила: самое удобное – обычное репетиционное трико, в котором ты полностью свободен. Но потом приходится привыкать к концертным костюмам. А мы выбираем одежду с абсолютной гарантией, что ничего не будет отвлекать в момент игры», — поделилась Мечетина.