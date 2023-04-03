$76.45+0.1482.39-0.75
23 минуты назад

Пианистка Мечетина призналась, что предпочитает кеды на сцене платью и каблукам

Газета.Ru

Заслуженная артистка России Екатерина Мечетина в беседе с «Аргументами и фактами» призналась, что на сцене предпочитает кеды и бейсболку платью и каблукам.

Мечетина призналась, что предпочитает кеды на сцене платью и каблукам
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Она рассказала о своем последнем интересном образе на сцене. «Из последних достижений, вызывающих у меня самой восторг – костюм со свободными брюками а-ля бананы, кедами со стразами Сваровски и черной бейсболкой. Такой образ «академического рэпера» я сочинила для музыки Гершвина», — сказала она.

Эффектные концертные платья, продолжила артистка, бывают неудобными. «Однажды я обсуждала вопрос одежды с Майей Михайловной Плисецкой. Балерины же репетируют в трико, а на сцену выходят в пачках, сложных костюмах. Она подтвердила: самое удобное – обычное репетиционное трико, в котором ты полностью свободен. Но потом приходится привыкать к концертным костюмам. А мы выбираем одежду с абсолютной гарантией, что ничего не будет отвлекать в момент игры», — поделилась Мечетина.

Ранее сообщалось, что пианист Денис Мацуев перенес свои концерты из-за болезни.

Звёзды,Майя Плисецкая,Екатерина Мечетина,Денис Мацуев,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий