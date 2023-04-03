50-летняя Дита фон Тиз вышла в свет в платье с глубоким декольте

Вчера в Королевском Альберт-Холле прошла церемония вручения премии Лоуренса Оливье . Гостьей мероприятия стала «королева бурлеска» Дита фон Тиз. 50-летняя звезда появилась на красной дорожке церемонии в расшитом стразами серебристом платье с глубоким декольте от американского модельера Jenny Packham, которую в фэшн-кругах называют «королевой шикарных вечерних платьев». Дита фон Тиз дополнила образ миниатюрным клатчем и сделала свой фирменный макияж с черными стрелками и красной помадой.

В юности Дита фон Тиз некоторое время работала стриптизершей, а с 1992 года начала выступать с бурлескными номерами в группе танцовщиц. Спустя год Дита отправилась в турне с собственным шоу. В него входили номера с картонной луной, корсетами и купанием в громадном фужере мартини. Ее заметил издатель PlayBoy Хью Хефнер, и карьера танцовщицы пошла в гору. В 2005 году Дита вышла замуж за певца Мерлина Мэнсона. Пара прожила в браке чуть больше года и подала на развод из-за «непримиримых разногласий».