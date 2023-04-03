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45 минут назад

Эвелина Бледанс рассказала о неудачной косметологической процедуре

Мира Маркина

Известная актриса и ведущая Эвелина Бледанс в эфире программы на НТВ рассказала о том, как однажды сделала неудачную косметологическую процедуру.

Бледанс призналась, что хотела увеличить щеки с помощью филлеров (инъекционных имплантов), однако впоследствии эти филлеры буквально ползали у нее по лицу. Ведущей в течение полугода пришлось исправлять последствия и с помощью уже других уколов наращивать свой коллаген.

«Потом я очень сильно пожалела. Он сполз, он ползает по лицу. Появилась небольшая подушечка, была выпуклость, а остается впуклость», — постаралась объяснить звезда.

53-летняя Бледанс опубликовала снимок в бикини

Теперь же Бледанс убеждена, что такие процедуры и вовсе не стоит делать и называет их опасными, вспоминая, сколько мучений ей пришлось пережить после той неудачной попытки.

Ранее "Рамблер" рассказывал, как Эвелина Бледанс высмеяла Марию Погребняк за пластику.

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