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44 минуты назад

Жена Брюса Уиллиса поделилась архивными снимками с мужем и дочерью

Газета.Ruиещё 1

Эмма Хеминг поделилась старыми семейными фотографиями с Брюсом Уиллисом и их старшей дочерью Мейбл. Соответствующие снимки супруга актера опубликовала в своих социальных сетях.

Жена Брюса Уиллиса поделилась архивными снимками с мужем и дочерью
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Жена Брюса Уиллиса трогательно поздравила старшую дочь Мейбл с 11-летием. 44-летняя Эмма Хеминг опубликовала в личном блоге снимки, на которых маленькая Мейбл позирует вместе с родителями во время отдыха на природе.

«С 11-летием, Мейбл Рэй! Твоя энергия заразительна. Ты можешь осветить всю комнату своей улыбкой и теплом. Приятно наблюдать, как ты любишь и заботишься о своей семье и друзьях. Продолжай сиять, любовь моя», — подписала пост Эмма Хеминг.

В марте 2022 года Брюсу Уиллису диагностировали афазию, а спустя год стало известно о более точном диагнозе актера – лобно-височной деменции. Бороться с заболеванием звезде «Крепкого орешка» помогает его семья – супруга Эмми Хемминг и их общие дети Мейбл и Эвелин. Поддерживают Уиллиса и его дети от предыдущего брака с Деми Мур – Румер, Скаут и Таллула.

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