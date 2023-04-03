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51 минуту назад

Белла Хадид пожаловалась на инфекцию в зубном канале и постоянные боли

Газета.Ru

Супермодель Белла Хадид поделилась с подписчиками своего TikTok-аккаунта историей своей борьбы с болями по всему телу из-за диагностированной у нее болезни Лайма и развившейся месяц назад инфекции в зубном канале. Об этом сообщает Daily Mail.

Белла Хадид пожаловалась на постоянные боли
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Звезда выложила ролик, в котором, лежа в кровати, призналась, что из-за болей, вызванных инфекцией, принимает антибиотики и обезболивающие, благодаря чему ее лицо на фотографиях сейчас выглядит не настолько печальным, как раньше.

«Я выглядела больной, как собака, если сравнивать с тем, как я выгляжу сейчас. Если коротко, боль в нерве в моей челюсти распространилась по всему меридиану моего тела, через лимфоузлы. Эта боль, ребята. Это нечто. Просто нечто», — призналась модель.

Инфекция развилась через год после операции на зубном канале в соседнем зубе — в понедельник, 3 апреля, его должны удалить.

Белла Хадид при этом объяснила, что грустное выражение лица у нее появляется на фотографиях в последние восемь лет в моменты обострения болезни Лайма, когда по телу распространяется боль.

«Если вы посмотрите на мои рабочие фотографии за последние восемь лет, вы сможете назвать разницу между мной, когда обостряется болезнь Лайма, и мной, когда я здорова. Это совершенно другая девушка», — объяснила супермодель.

По видео она также пустила список симптомов, которые ощущает при обострении болезни Лайма.

Звёзды,Белла Хадид,
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