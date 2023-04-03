Барановская назвала "пыткой" лежание на кровати

Телеведущая Юлия Барановская рассказала в Telegram-канале, как относится к пассивному отдыху.
Барановская призналась, что не приемлет отдых, связанный с лежанием на диване. Ведущая заявила, что такое времяпрепровождение для нее «настоящая пытка». После таких выходных она просыпается разбитой и отекшей. Звезда старается активно проводить свободное время, чего и другим советует.
«Организм вам только спасибо скажет», — объяснила ведущая.
Барановская также назвала лучший отдых для себя. Она любит, когда на выходных к ней домой приезжают гости.
«Общение с близкими людьми заряжает меня энергией. Еще один вариант выходных — небольшое путешествие с семьей», — заявила звезда.
Барановская воспитывает троих детей от футболиста Андрея Аршавина – сыновей Арсения, Артема и дочь Яну. Пара рассталась в 2012 году.