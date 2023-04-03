Барановская назвала "пыткой" лежание на кровати

Телеведущая Юлия Барановская рассказала в Telegram-канале, как относится к пассивному отдыху.

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Барановская призналась, что не приемлет отдых, связанный с лежанием на диване. Ведущая заявила, что такое времяпрепровождение для нее «настоящая пытка». После таких выходных она просыпается разбитой и отекшей. Звезда старается активно проводить свободное время, чего и другим советует.

«Организм вам только спасибо скажет», — объяснила ведущая.

Барановская также назвала лучший отдых для себя. Она любит, когда на выходных к ней домой приезжают гости.

«Общение с близкими людьми заряжает меня энергией. Еще один вариант выходных — небольшое путешествие с семьей», — заявила звезда.