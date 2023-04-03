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12 минут назад

Певица Ирина Салтыкова назвала "идиотом" хирурга, предположившего у нее пластику

Газета.Ru

Певица Ирина Салтыкова возмутилась в шоу «Звезды сошлись» хирургу, предположившему у нее наличие пластики.

Салтыкова назвала "идиотом" хирурга, предположившего у нее пластику
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Врач по имени Иван заявил, что многие из участниц программы скорее всего делали пластическую операцию. Тогда Салтыкова спросила, что есть у нее. Хирург считает, что у певицы есть блефаропластика, эндоскопическая круговая подтяжка и нитевой лифтинг. Артистка разозлилась на подобное высказывание, потребовав доказательств.

«Ты совсем чокнулся? Ты совсем ку-ку? Найди шрам, иди сюда!» — заявила певица. Хирург отметил, что эндоскопический лифтинг не подразумевает наличие шрамов после операции. При тщательном осмотре врач заявил, что нашел рубец за ухом, однако другие гости программы разглядеть его не смогли. Салтыкова назвала хирурга «идиотом» и «проходимцем».

Певица Маша Распутина заявила, что врач не имел права такое заявлять, хотя бы ради профессионального такта. Также артистка осудила коллегу за то, что она позволила себя так рассматривать.

«Зачем ты вообще допустила к себе притронуться? Зачем ты ухо показала? Ты что?» — отметила Распутина. Салтыкова ответила, что возмущена поведением специалиста, так как врачи не могут лгать.

Врач не стал спорить, но у него свое мнение на данный вопрос. Он добавил, что имеет 24-летний стаж работы.

Звёзды,Маша Распутина,Ирина Салтыкова,
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