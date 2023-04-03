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Что на самом деле происходит с МакSим: певица пугает фанатов на концертах

Последнее время певица МакSим выглядит совсем неважно на своих концертах. Девушку шатает, пока она стоит с микрофонной стойкой, а когда певица пытается прыгать, то сразу же останавливается из-за одышки. Нарколог Василий Шуров объяснил, что может быть причиной такого состояния.

Что происходит с МакSим: певица пугает фанатов на концертах
© РИА "ФедералПресс"

«Нельзя исключить какие-то фармпрепараты, не обязательно это антидепрессанты. Это могут быть седативные препараты», – отмечает эксперт.

Также нельзя исключать и алкоголь из этой цепочки. Но все дело может быть и в простой усталости от тура. Возможно, что певица до сих пор не восстановилась от перенесенного коронавируса, поэтому обычные для человека нагрузки даются ей с трудом.

По мнению Василия Шурова, выходить в таком состоянии на сцену – неуважение к зрителю. Поэтому Марине лучше отдохнуть, прийти в себя, пройти курс реабилитации и лишь потом уже выступать, передает Life.ru.

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