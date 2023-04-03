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2 часа назад

Звезда «Теории большого взрыва» родила первенца

Lenta.ru

37-летняя американская актриса и звезда сериала «Теория большого взрыва» Кейли Куоко родила первенца от своего возлюбленного, актера Тома Пелфри. Об этом пишет Page Six.

Звезда «Теории большого взрыва» родила первенца
Фото: Lenta.ruLenta.ru

«Представляем, Матильда Кармин Ричи Пелфри, новый свет в нашей жизни!» — написала актриса под фотографиями новорожденной дочери в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Куоко выразила благодарность врачам, медсестрам, семье и друзьям, которые «очень помогли нам за последние несколько дней». Актриса также призналась в любви своему партнеру.

«Не думала, что смогу влюбиться в тебя еще больше, но я это сделала», — заключила она.

О беременности звезда «Теории большого взрыва» стало известно в октябре прошлого года. Артистка опубликовала серию фотографий, на которых продемонстрировала положительный тест на беременность, а также торт с розовой начинкой.

Звёзды,Том Пелфри,Кейли Куоко,
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