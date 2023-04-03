Самойлова вышла на публику в алом комбинезоне с разрезами

Оксана Самойлова отправилась на светский вечер в дерзком аутфите. Процесс сборов на вечер она снимала на камеру. В кадре она позировала в алом комбинезоне с разрезами на талии и спине. Оксане Самойловой сделали яркий вечерний макияж с акцентом на глазах и выпрямили волосы.

Модель ранее подтвердила, что ее супруг Джиган сейчас не живет вместе с семьей. Слухи о разладе в семье начали распространяться после того, как Джиган перестал появляться на совместных кадрах в блоге Самойловой. Блогерша никак не комментировала ситуацию, однако выложила письмо от дочери, в котором наследница поддержала мать в ссоре с отцом. После этого Джиган вышел на связь и объяснил свой переезд. Музыкант заявил, что на время съехал от семьи ради записи нового альбома.